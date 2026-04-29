Românii și horoscopul, sub lupa lui Mircea Badea: Comentarii acide în direct

Realizatorul TV a comentat în direct modul în care mulți oameni își explică relațiile personale prin zodii, dând exemple de tipul „nu mă înțeleg cu cineva pentru că e Taur” sau „nu mă căsătoresc dacă nu este Pești”.

Mircea Badea a remarcat că, în pofida contextelor sociale sau politice complicate, rubrica horoscop rămâne printre cele mai citite de către români.

Comparație controversată

În același comentariu, el a făcut o paralelă între evoluția societății și dezvoltarea infrastructurii sanitare, făcând referire la apariția toaletelor din fundul curții ca etapă istorică de organizare a spațiului public.

„WC-ul în fundul curții a fost un mare progres pentru civilizație la vremea respectivă”, a afirmat acesta, explicând că, în trecut, lipsa unor spații speciale genera probleme de igienă.

El a susținut că, în prezent, interesul pentru horoscop ar putea fi privit, în mod ironic, ca un reper al nivelului de educație și informare din societate.

„Argumente bazate pe zodie”

Mirca Badea a criticat tendința unor persoane de a explica decizii sau comportamente prin apartenența la o anumită zodie, considerând astfel de justificări lipsite de fundament rațional.

„Văd oameni care par normali și apoi spun: ‘Nu am ce să fac, sunt Fecioară’”, a spus acesta, pe un ton ironic.

În final, el a făcut și o referire autoironică la astrologie, spunând că, potrivit zodiacului chinezesc, ar fi „tigru de lemn”, adăugând că a ales această variantă „pentru a fi mai exotic”.