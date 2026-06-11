Cutremur în eMAG: Iulian Stanciu își vinde acțiunile și se retrage după 17 ani de la preluarea companiei

Schimbare majoră la eMAG. Iulian Stanciu pleacă și anunță ce va face cu banii obținuți din vânzarea participației

Omul care a contribuit decisiv la transformarea eMAG într-unul dintre cei mai mari retaileri online din Europa de Sud-Est își încheie capitolul din companie. Iulian Stanciu a anunțat vânzarea participației sale către Prosus și pregătește o nouă etapă, dedicată investițiilor în antreprenoriatul românesc.

Una dintre cele mai importante schimbări din mediul de afaceri românesc a fost anunțată de Iulian Stanciu, omul care a condus dezvoltarea eMAG în ultimii ani și a contribuit la transformarea companiei într-un lider regional al comerțului electronic.

Antreprenorul a confirmat că își vinde participația deținută în cadrul grupului eMAG către Prosus, compania care a preluat în timp participația deținută de Naspers. Decizia vine la 17 ani de la implicarea sa în companie și la 14 ani de la începutul parteneriatului strategic cu grupul internațional de investiții.

Anunțul marchează sfârșitul unei etape importante pentru una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie și comerț online din România.

eMAG merge mai departe cu investiții de peste 1,2 miliarde de lei

Chiar dacă Iulian Stanciu se retrage din acționariat, planurile de dezvoltare ale eMAG rămân neschimbate. Compania și-a bugetat investiții de aproximativ 1,2 miliarde de lei în actualul an fiscal, fondurile urmând să fie direcționate către tehnologie, logistică și servicii financiare.

Reprezentanții grupului consideră că piața regională de e-commerce are în continuare un potențial uriaș de creștere. În prezent, comerțul online reprezintă aproximativ 11-12% din totalul vânzărilor de retail, iar estimările indică posibilitatea unei creșteri de până la trei ori în următorii ani.

Totodată, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, modernizarea infrastructurii logistice și extinderea serviciilor financiare sunt văzute ca principale motoare care vor transforma experiența de cumpărare pentru milioane de clienți din regiune.

Iulian Stanciu își îndreaptă atenția către investiții și antreprenori

După ieșirea din acționariatul eMAG, Iulian Stanciu spune că intenționează să se concentreze pe susținerea mediului antreprenorial din România. Acesta dorește să investească în companii locale și să contribuie la dezvoltarea unei noi generații de afaceri capabile să concureze la nivel internațional.

„Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii şi antreprenori să crească, să avem poate zece eMAG-uri în zece ani, în diverse domenii. România nu duce lipsă de talent, de antreprenori. Însă ducem lipsă de equity, de capital de risc. Voi pune banii la treabă, înapoi în economie", a declarat Iulian Stanciu.

Mesajul său evidențiază una dintre problemele frecvent semnalate de mediul de afaceri românesc: accesul limitat la finanțare și capital de risc pentru companiile aflate în faze de creștere accelerată.

Cum a ajuns eMAG liderul comerțului online din România

Povestea eMAG a început în anul 2001, când compania a fost fondată de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad, ca magazin online specializat în sisteme de calcul și produse de birotică.

Momentul decisiv pentru dezvoltarea companiei a venit în 2009, când Asesoft Distribution a achiziționat 51% din acțiunile eMAG, iar Iulian Stanciu a preluat funcția de director general. Sub conducerea sa, compania și-a extins puternic operațiunile, devenind unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul online din Europa de Sud-Est.