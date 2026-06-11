Deficitul României ajunge pe masa miniștrilor de finanțe din UE

Potrivit unui comunicat transmis, agenda vizitei include Reuniunea Eurogrup în format extins, reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) și reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

În ultimele luni, ministerul a urmărit consolidarea relației cu Comisia Europeană și cu BEI, pentru ca România să rămână un partener credibil, angajat în reducerea deficitului, dar și în continuarea investițiilor strategice.

„România trebuie să fie prezentă activ în toate discuțiile europene care privesc stabilitatea economică, finanțarea investițiilor și regulile fiscale ale Uniunii. Pentru noi, relația cu Comisia Europeană, ECOFIN, BEI și FEI – Fondul European de Investiții este o componentă esențială a efortului de a menține România credibilă, finanțabilă și conectată la marile instrumente europene de investiții. Am transmis constant partenerilor europeni că România își asumă reducerea deficitului, dar că această corecție trebuie făcută fără blocarea investițiilor. Fondurile europene, PNRR, SAFE și instrumentele BEI sunt foarte importante pentru a susține dezvoltarea, infrastructura, energia, apărarea și competitivitatea economiei românești.”, a transmis Alexandru Nazare.

Joi, 11 iunie, ministrul va participa la reuniunea Eurogrup în format extins, unde vor fi discutate teme precum securitatea economică și energetică a Uniunii Europene, reziliența economică și principalele provocări structurale.

Un alt subiect important pe agendă este suveranitatea tehnologică europeană și implicațiile economice ale acesteia.

Vineri, 12 iunie, programul continuă cu reuniunea Consiliului Guvernatorilor BEI, banca UE responsabilă de finanțarea proiectelor majore în infrastructură, energie, sănătate, educație și sprijin pentru companii.

Discuțiile vor include raportul președintelui BEI privind activitatea grupului.

Tot atunci vor fi aprobate mai multe rapoarte oficiale, inclusiv cele ale Comitetului de Audit pentru anul financiar 2025, Raportul Anual al Comitetului de Audit, Raportul privind Facilitatea de Investiții și Raportul de Evaluare și Revizuire BEI 2025 (REP).

În contextul noilor priorități europene privind apărarea, energia și competitivitatea, România vrea o folosire mai bună a instrumentelor de finanțare europene, inclusiv BEI, FEI și programul SAFE.

În marja reuniunii BEI, Alexandru Nazare are programate două întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai conducerii BEI și ai Fondului European de Investiții (FEI).

În aceeași zi, ministrul va participa la reuniunea ECOFIN, unde miniștrii de finanțe din statele membre UE vor discuta mai multe teme majore, printre care:

extinderea Mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) la produsele din aval și măsuri împotriva evitării regulilor

Pachetul de integrare și supraveghere a pieței de capital (MISP), inclusiv directive și regulamente pentru integrarea piețelor de capital și finalitatea decontării

impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

redresarea economică a Europei prin deciziile din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF)

Pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, prezentat de Comisie

implementarea guvernanței economice, inclusiv clauza națională de salvgardare (Spania) și procedura de deficit excesiv (Malta)

Ministerul Finanțelor a transmis că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală graduală, menținerea investițiilor și utilizarea integrală a fondurilor europene.

(sursa: Mediafax)