Acuzații grave la Spitalul Moreni. Șefa Comisiei de Etică, acuzată de luare de mită

Potrivit anchetatorilor, doctorița ar fi primit bani de la pacienți sau de la rudele acestora în schimbul eliberării unor bilete de trimitere pentru tratamente de recuperare în stațiuni balneare.

Medicul a primit mită de la 11 pacienți

Procurorii au monitorizat activitatea acesteia timp de aproximativ o lună, perioadă în care doctorița ar fi primit bani de la 11 persoane. Sumele au variat între 100 și 400 de lei, în funcție de serviciile medicale solicitate.

Conducerea spitalului susține că nu existaseră anterior sesizări sau reclamații care să indice posibile fapte de corupție.

„Nu am avut alte informații anterior că se întâmplă ceva. Doamna manageră a fost de față la percheziție. Nu am avut nicio informație, nicio sesizare, nicio reclamație. Are foarte mulți ani de experiență în spate”, a declarat Claudiu Vaszil, directorul medical al Spitalului Municipal Moreni, petrur observatornews.ro.

Șefa Comisiei de Etică, în centrul anchetei

Medicul cercetat lucrează în spital de 37 de ani și este în prezent șef al Secției de Recuperare Medicală și Balneologie. De-a lungul carierei, aceasta a deținut și funcția de manager al unității medicale în două mandate, între anii 1997-2001 și 2006-2017.

Mai mult, doctorița este și președinta Comisiei de Etică a spitalului, structură responsabilă cu analizarea eventualelor sesizări privind conduita personalului medical.

În urma declanșării anchetei, conducerea unității sanitare trebuie să desemneze o nouă comisie pentru desfășurarea verificărilor interne.

Pacienții și colegii îi iau apărarea

În pofida acuzațiilor procurorilor, mai mulți pacienți și colegi ai medicului susțin că au avut experiențe pozitive în relația cu aceasta.

„Nu am pățit niciodată, și am fost în repetate rânduri. Și cu tata, și cu mama, de multe ori, de zeci de ori în 44 de ani”, a spus unul dintre pacienți.

O altă persoană susține că a beneficiat de tratament fără a i se solicita bani.

De asemenea, colegii săi evidențiază contribuția pe care doctorița ar fi avut-o la dezvoltarea secției de recuperare medicală din cadrul spitalului.

Potrivit directorului medical, sub coordonarea acesteia, baza de tratament a fost extinsă, fiind construită o nouă clădire și amenajate zeci de paturi pentru pacienți, investițiile fiind realizate cu ajutorul donațiilor atrase de medic.

Ce avere are doctorița?

Conform celei mai recente declarații de avere, medicul deține o casă și un apartament, plus economii de circa 500.000 de lei în bănci. Totodată, ea are un salariu net de 16.000 de lei.

Pe lângă activitatea din sistemul public, doctorița lucra și în cadrul unei rețele private de clinici. În vârstă de 64 de ani, aceasta îndeplinește condițiile pentru pensionare.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care ar fi fost comise faptele de care este acuzată.