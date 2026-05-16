Săptămâna care le schimbă destinul! 3 zodii intră într-o etapă spectaculoasă

Potrivit astrologilor, perioada aduce evenimente neașteptate, răsturnări de situație și oportunități care pot schimba radical direcția vieții. Totul este influențat de debutul sezonului Gemeni, pe 20 mai, și de fenomenul astrologic Uranus Cazimi, care atinge punctul maxim pe 22 mai.

Energia Gemenilor deschide uși noi, stimulează curajul și scoate oamenii din zona de confort. În același timp, Uranus Cazimi – alinierea puternică dintre Soare și planeta schimbărilor bruște – promite momente „fulger” care pot transforma complet destinul unor nativi.

Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna vine cu surprize imposibil de ignorat. Astrologii spun că planurile rigide nu mai funcționează acum, iar universul pregătește schimbări majore.

Uranus a intrat deja în Gemeni încă din 25 aprilie, iar efectele încep să se simtă tot mai puternic. În jurul datei de 22 mai, nativii acestei zodii pot primi o ofertă neașteptată, o veste care schimbă tot sau chiar pot realiza adevărul despre o relație importantă.

Este o perioadă în care visele devin imposibil de ignorat. Balanțele sunt îndemnate să accepte direcția în care sunt conduse, chiar dacă totul pare imprevizibil.

Schimbările pot aduce mai multă fericire decât orice plan făcut până acum.

Scorpion

Scorpionii intră într-una dintre cele mai norocoase și transformative perioade ale anului. Chiar dacă în ultima vreme au avut impresia că lucrurile stagnează, universul lucrează în favoarea lor.

Pe 18 mai, Venus intră în Rac și activează zona destinului, a oportunităților și a schimbărilor importante. În același timp, Marte ajunge în Taur, ceea ce poate aduce pasiune, relații noi sau decizii importante legate de viața personală.

Astrologii spun că Scorpionii nu trebuie să renunțe la ceea ce își doresc cu adevărat. Tot ce au trăit până acum i-a pregătit pentru o perioadă cu mai multă iubire, stabilitate și succes.

Pot apărea schimbări legate de carieră, mutări sau relații importante.

Capricorn

Capricornii sunt încurajați să asculte mai mult ce le spune inima. Pe 23 mai, Luna în Primul Pătrar în Fecioară le oferă energia necesară pentru a face pași concreți către un vis personal.

Este un moment emoțional și profund, în care logica trece pe plan secund. Astrologii spun că nativii acestei zodii au deja în minte un obiectiv important, chiar dacă nu l-au împărtășit nimănui.

Poate fi vorba despre iubire, bani, carieră sau siguranță personală. Chiar și o alegere aparent mică poate schimba complet direcția vieții.

Sfatul astrologilor pentru Capricorni este să înceapă acum, fără teamă, să construiască viața pe care și-o doresc cu adevărat.