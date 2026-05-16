​​​​​​​Expoziția „Insectarium” – un nou eveniment la Muzeul Național de Artă Timișoara

Realizată în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și susținută de Consiliul Județean Timiș, expoziția reunește lucrările studenților și tinerilor artiști coordonați de profesori ai secției de Grafică, propunând o incursiune vizuală în lumea discretă a vieții microscopice.

„Prin multiple utilizări tehnice ale hârtiei — de la gravură, desen și colaj, până la intervenții experimentale și instalații — suportul tradițional devine spațiu de reflecție asupra relației dintre om și natură. Tematica insectelor este abordată atât poetic, cât și critic, punând în lumină fragilitatea ecosistemelor și prezența acelor forțe nevăzute ale naturii al căror impact asupra vieții și societății este profund și imposibil de ignorat” subliniază dr. Andreea Foanene, curatoarea „Sezonului de grafică la MNArT”.

Expoziția „Insectarium” reprezintă o ocazie spre descoperirea sensibilității și expresivității graficii contemporane prin perspective artistice diverse, care transformă observația biologică într-un discurs vizual despre echilibru, transformare și supraviețuire.

Evenimentul expozițional va fi deschis publicului în perioada 14 mai – 25 iunie 2026, în Galeria L și Galeria Parafraze.

Expun studenții: Mara Anghel, Gabriel Andrei Badea, Antonia Burchiu, Alexia Cazan, Alessia Costea, Luiza Deleanu, Alexandru Dobre, Maria Annabel Faur-Cotoban, Karina Feier, Marielena Corina Florica, Ana Maria Frângu, Daria Lorena Gașpar, Bianca Ghiniță, Adrian Romulus Giurgilă, Cătălina Nicola Glodar, Mihai Octavian Hristea, Ancuța Iute, Szilvia Kelemen,Vlad-George Maniu, Andreea Gabriela Megyes, Valentin Mihai-Galiță, Adrian Murgulescu, Alexandra Negoescu, Bogdan Sorin Neo, Ana Maria Pavlov, Cosmo Pintea, Cezara Pîtea, Krisztina Mercedes Plastin, Roxana Poenaru, Ioana Popa-Radu, Mihai Riglea, Anastasia-Maria Sas, Sofia Sîrbu, Bianca Șuldac, Dragoș Toma Teodorescu, Petra Tîmpianu, Cosmin-George Trînc, Ioana Alexandra Truțan, coordonați de profesorii: Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu, Prof. univ. dr. Vică Adorian, Lector univ. dr. Laura Duduleanu, Asist. univ. dr. Bogdan Matei, Asist. asoc. dr. Bianca Tulea și Asist. asoc. drd. Andrei Neciu.