Soțul mort, soția în stop cardiac. Incendiu criminal la Satu Mare

Potrivit ISU Satu Mare, pompierii au intervenit, vineri seara, pentru a stinge un incendiu, dintr-un apartament de la primul etaj al unui bloc situat pe strada Ozana din municipiu.

La fața locului au ajuns trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și o autospecială pentru primă intervenție și comandă.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului, împiedicând și extinderea fumului și a flăcărilor pe casa scării, evacuând și persoanele din bloc.

În locuință, pompierii au găsit-o pe femeie inconștientă, în stop cardio-respirator. Ea fost scoasă din apartament urgent și a ajuns pe mâna echipajelor medicale, care au reușit, la timp, să o resusciteze.

În apartament, soțul ei a fost găsit carbonizat de pompieri. Potrivit publicației Presa SM, bărbatul a fost găsit mort pe balcon. Publicația afirmă că nu sunt încă clare cauzele decesului. În ceea ce-o privește pe soție, ea se află în stare critică la spital.

Potrivit pompierilor, intervenția s-a desfășurat condiții dificile, din cauza degajărilor mari de fum și a riscului de extindere a incendiului către celelalte apartamente.

Intervenția a fost coordonată de inspectorul-șef al ISU Satu Mare.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită, potrivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)