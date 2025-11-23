Săptămână cu noroc la bani pentru trei zodii, în perioada 24–30 noiembrie 2025

Aceste două evenimente astrologice majore deschid uși, înlătură întârzieri și eliberează calea către succes financiar. Blocajele care păreau imposibil de depășit își pierd din putere, iar munca depusă în ultimele luni începe să dea rezultate.

Este o săptămână excelentă pentru:

lansarea unui nou proiect sau plan de afaceri

renegocierea veniturilor

ajustarea bugetului

investiții inteligente

asumarea unei noi direcții profesionale Citește pe Antena3.ro Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal

Pentru trei semne, însă, Universul pregătește un adevărat “boom” financiar.

1. Vărsător – începe una dintre cele mai bune perioade financiare ale ultimilor ani

Saturn tranzitează sectorul finanțelor tale încă din 2023, obligându-te să devii mai responsabil, mai calculat și mai atent la modul în care folosești banii.

A fost o perioadă grea, cu multe limitări, dar 27 noiembrie schimbă totul: Saturn iese din retrogradare și aduce valul de prosperitate pentru care ai muncit.

Ce urmează pentru Vărsător:

venituri stabile și în creștere

validarea eforturilor din ultimii ani

oportunități noi, dar și responsabilități mai mari

succes pentru cei care au proiecte proprii sau freelancing

Până în februarie 2026, Vărsătorii intră în una dintre cele mai fertile și stabile perioade financiare, atât timp cât păstrează disciplina și nu se abat de la regulile învățate.

2. Balanță – Mercur revine în mers direct și te ajută să iei decizii financiare curajoase

Din 18 noiembrie, Mercur retrograd în Scorpion a scos la lumină toate problemele financiare neglijate: facturi, datorii, cheltuieli ascunse, nedreptăți salariale, lipsa limitelor la serviciu.

Veștile bune vin pe 29 noiembrie, când Mercur revine în mers direct.

Ce începe pentru Balanță:

stabilitate și claritate în bani

șansa ideală pentru reconfigurarea bugetului

creșteri salariale, renegocieri, bonusuri

contracte noi, mai avantajoase

Este un moment excelent să ceri ceea ce meriți.

Nu mai lăsa lucrurile la voia întâmplării — Universul te susține să acționezi și să câștigi.

3. Scorpion – Venus intră în sectorul banilor și aduce prosperitate și noroc

Pe 30 noiembrie, Venus intră în Săgetător și activează unul dintre cele mai norocoase sectoare pentru tine: cel al finanțelor.

Ce urmează pentru Scorpion:

o perioadă de abundență, cadouri și oportunități

venituri din surse neașteptate

șanse de creștere profesională

investiții inspirate

Venus aduce bani, dar și dorința de a cheltui mai mult.

Ai grijă la excese: energia Săgetătorului poate duce la impulsuri financiare necontrolate, mai ales în sezonul cumpărăturilor.

Dacă îți păstrezi disciplina, perioada 30 noiembrie – 24 decembrie poate fi una dintre cele mai prospere ale anului.