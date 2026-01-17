Săptămâna norocului! 3 zodii chinezești atrag bani din plin între 19 și 25 ianuarie 2026

Această săptămână demonstrează că determinarea și curajul sunt mai importante decât confortul, iar adevăratul noroc apare adesea în momentele de tensiune sau disconfort.

Energia lunii face tranziția de la Porc la Șobolan luni, 19 ianuarie, un moment ideal pentru stabilirea unei baze solide. Marți este perfect pentru a face primul pas, miercuri și joi ajută la eliminarea blocajelor, vineri aduce succes, iar sâmbătă favorizează câștigurile financiare. Duminica este potrivită pentru lucruri simple și organizare.

Aceste zodii sunt răsplătite pentru că au curajul să acționeze chiar și atunci când situațiile par inconfortabile.

Câine

Norocul apare când renunți la ce te consumă

Pentru nativii din zodia Câine, norocul vine atunci când aleg să nu mai lupte inutil. Ziua-cheie a săptămânii este miercuri, 21 ianuarie, o zi excelentă pentru eliminarea obstacolelor și recunoștință.

Renunțarea la o situație sau o obligație care îți consumă energia îți redă forța interioară. Iar energia înseamnă oportunități, oportunitățile duc la bani, iar banii creează momentum.

Culoarea norocoasă: gri metalic – pentru calm și echilibru

Sfat Feng Shui: fă o curățenie profundă și scapă de obiecte stricate, haine nefolosite și dezordine, mai ales în jurul patului și biroului

Aliat zodiacal: Maimuța – îți oferă istețime și soluții rapide

Capră

Norocul vine din disciplină și structură

Pentru zodia Capră, norocul apare din acceptarea rutinei și a organizării, chiar dacă nu este zona ta preferată. Luni, 19 ianuarie, este cea mai norocoasă zi, chiar dacă pare liniștită sau lipsită de evenimente.

Această energie te provoacă să nu mai aștepți schimbarea, ci să o creezi. Finalizarea unui proiect important îți aduce stabilitate și rezultate pe termen lung.

Culoarea norocoasă: alb – simbol al forței tăcute

Sfat Feng Shui: reorganizează complet biroul, pune un pahar cu apă proaspătă și un obiect care îți aduce bucurie

Mesajul săptămânii: Universul răsplătește ordinea și perseverența

Porc

Protejează-ți energia și banii

Pentru nativii Porc, săptămâna aceasta este despre limite sănătoase, mai ales în zona financiară. Joi, 22 ianuarie, este ziua norocoasă, chiar dacă este considerată o zi de avertizare.

Intuiția ta se ascuțește, iar naivitatea dispare. Înveți să-ți protejezi energia, să spui „nu” și să alegi doar ce te ajută cu adevărat.

Culoarea norocoasă: vișiniu/prună – atrage abundența

Sfat Feng Shui: curăță zona de sub pat, schimbă lenjeria, ține telefonul departe noaptea și așază pe noptieră un bol mic cu bijuterii sau obiecte legate de bani

Aliat zodiacal: Tigrul – te ajută să iei decizii curajoase