Saturn retrograd în Pești schimbă viața a 4 zodii după 1 septembrie 2025

După luni tensionate sub influența lui Saturn în Berbec, patru zodii se simt confuze și fără direcție. Însă, pe 1 septembrie 2025, Saturn revine în Pești în mișcare retrogradă, aducând ocazia de a închide capitole, de a recăpăta echilibrul și de a continua procesul de creștere personală și maturizare.

Între septembrie 2025 și februarie 2026, aceste zodii vor învăța lecții importante despre limite, stabilitate și transformare. Uranus, aflat în Gemeni, adaugă surprize și schimbări neașteptate, dar cu efecte benefice pe termen lung.

♓ Pești

De când Saturn a intrat în Berbec, te-ai simțit pierdut, dar acum revine în semnul tău și totul începe să se așeze. Ai ocazia să recapeți direcția, să îți reevaluezi visurile și să îți regăsești stabilitatea interioară.

Mesajul Universului: ai nevoie de răbdare, auto-îngrijire și reconectare cu tine însuți.

♊ Gemeni

Saturn retrograd îți arată rezultatele muncii depuse și te provoacă să îți consolidezi poziția profesională și financiară. Vei avea parte de provocări, dar și de recunoaștere.

Mesajul Universului: maturitatea, transparența și diplomația îți deschid calea spre succes.

♍ Fecioară

Pentru tine, Saturn în Pești activează sectorul relațiilor. Vei învăța să îți respecți limitele, să discerni între oamenii care merită să rămână în viața ta și cei care nu.

Mesajul Universului: ascultă-ți intuiția și nu repeta greșelile trecutului.

♐ Săgetător

Saturn în Pești îți aduce lecții despre răbdare și responsabilitate. Vei fi văzut ca un sprijin pentru ceilalți și vei învăța să te focusezi pe priorități, fără să te risipești în prea multe direcții.

Mesajul Universului: concentrează-te pe un singur obiectiv și totul se va așeza.