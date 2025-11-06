Se rupe lanțul: 3 Zodii își recuperează puterea pe 6 noiembrie 2025

Această aliniere astrală rarefiată insuflă curajul de a prelua din nou controlul asupra propriului destin și marchează finalul unei etape dificile pentru trei zodii norocoase.

Pentru nativii acestor semne, greul devine lecție, durerea se transformă în evoluție, iar blocajele se dizolvă, lăsând în urmă un drum luminos, plin de oportunități.

TAUR – Răsuflarea de ușurare

Responsabilitățile care te-au apăsat se risipește treptat. Pe 6 noiembrie, simți cum un val de energie proaspătă și constructivă se instalează în viața ta. Blocajele dispar, ușile se deschid, iar tu, Taurule, înveți că puterea constă uneori în a renunța, nu doar în a rezista. Viitorul tău apropiat aduce recompense pe măsura răbdării tale.

SCORPION – Renașterea

Pentru tine, ziua de joi vine ca un catharsis. O problemă veche, pe care poate nici nu mai credeai că o porți cu tine, se retrage, lăsând loc vindecării. Mars + Pluto te ajută să închizi un capitol toxic. Te reconectezi cu pasiunile tale și cu o versiune mult mai autentică și curajoasă a ta. Liber, în sfârșit.

SĂGETĂTOR – Reaprinderea flăcării interioare

După o perioadă în care ai simțit că ai pierdut din elan, acum îți recapeți identitatea de luptător al luminii. Libertatea ta interioară se reaprinde. Înveți să te miști înainte, fără să te mai sabotezi sau să te îndoiești de propriul potențial. Îmbrățișezi aventura vieții cu ochii larg deschiși.