Se schimbă destinul! Anul Calului de Foc începe cu energie puternică pentru 12 zodii

Modelul energetic al săptămânii urmează un flux clar: Pericol – Succes – Primire – Deschidere – Închidere – Stabilire – Eliminare. Este o perioadă în care încheiem capitole vechi și deschidem unele noi, cu accent pe inițiativă și asumare.

Cum influențează această săptămână fiecare semn zodiacal chinezesc:

Tigru

Numărul norocos al săptămânii este 8. Succesul îți bate la ușă chiar din 17 februarie. O decizie profesională importantă îți consolidează reputația.

✔ Evită reacțiile impulsive în fața întârzierilor.

✔ Poartă alb pentru claritate și echilibru interior.

✔ Colaborarea cu un nativ Porc îți aduce rezultate rapide.

Șarpe

Numărul tău norocos este 9. Săptămâna aceasta îți cere intenție clară și planificare.

✔ Scrie un obiectiv concret pentru weekend.

✔ Galbenul îți amplifică energia creativă, mai ales pe 21 februarie.

✔ Lucrul în echipă cu Maimuța este favorabil.

Cocoș

Este o săptămână de curățare și simplificare. Elimină obiceiuri sau lucruri care te țin pe loc.

✔ Verdele atrage productivitate și creștere.

✔ Evită gândirea rigidă „totul sau nimic”.

✔ Eliberează spațiul pentru a face loc noilor începuturi.

Șobolan

O întâlnire neașteptată cu o Capră poate fi extrem de norocoasă.

✔ 19 februarie este ziua ta cheie.

✔ Aurul îți amplifică șansele financiare.

✔ Când vezi cifra 8, așteaptă-te la o oportunitate nouă.

Iepure

Numărul norocos este 6. Energia ta crește atunci când oferi sprijin și afecțiune.

✔ Reîmprospătează decorul casei.

✔ Poartă alb pentru armonie.

✔ Nu face lucruri doar pentru a primi validare.

Porc

Numărul 5 simbolizează schimbare rapidă.

✔ Nu evita socializarea pe 19 februarie.

✔ Curăță intrarea în casă pentru energie nouă.

✔ O invitație neașteptată îți poate aduce un cerc social diferit.

Bivol

Săptămâna cere prudență financiară.

✔ Stabilește un buget pe 21 februarie.

✔ Leagă o ață roșie în jurul unei bancnote pentru noroc.

✔ Numărul 6 te susține în creșterea unei idei importante.

Maimuță

Este una dintre cele mai energice săptămâni pentru tine.

✔ 17 februarie este ziua ta norocoasă.

✔ Auriul atrage succes și bani.

✔ O conversație cu Porcul poate duce la o creștere salarială.

Cal

Anul tău începe în forță! Dragostea devine temă centrală.

✔ Din 19 februarie, romantismul se intensifică.

✔ Poartă roz pentru energie afectivă.

✔ Numărul 5 aduce schimbări benefice.

Capră

Adopți obiceiuri mai sănătoase și faci ordine în viața ta.

✔ Movul atrage prosperitate.

✔ Un Tigru te învață să-ți afirmi limitele.

✔ 18 februarie aduce inspirație.

Dragon

Este săptămâna perfectă pentru a pune în mișcare planuri de călătorie sau proiecte ambițioase.

✔ 19 februarie este ziua ta de putere.

✔ Verdele atrage prosperitate.

✔ Numărul 1 simbolizează leadership.

Câine

Primești un nou început odată cu Anul Calului.

✔ Poartă roșu pe 18 februarie pentru energie și pasiune.

✔ Numărul 9 este norocos pentru tine.

✔ Parteneriatele te ajută să atingi un obiectiv major.

Săptămâna 16 – 22 februarie 2026 marchează un moment de reset energetic major. Începutul Anului Calului de Foc aduce curaj, acțiune rapidă și dorința de libertate. Este momentul potrivit pentru a încheia ce nu mai funcționează și pentru a începe proiecte noi cu încredere.