Se schimbă destinul! Anul Calului de Foc începe cu energie puternică pentru 12 zodii

Modelul energetic al săptămânii urmează un flux clar: Pericol – Succes – Primire – Deschidere – Închidere – Stabilire – Eliminare. Este o perioadă în care încheiem capitole vechi și deschidem unele noi, cu accent pe inițiativă și asumare.
Cum influențează această săptămână fiecare semn zodiacal chinezesc:
Tigru
Numărul norocos al săptămânii este 8. Succesul îți bate la ușă chiar din 17 februarie. O decizie profesională importantă îți consolidează reputația.
✔ Evită reacțiile impulsive în fața întârzierilor.
✔ Poartă alb pentru claritate și echilibru interior.
✔ Colaborarea cu un nativ Porc îți aduce rezultate rapide.
Șarpe
Numărul tău norocos este 9. Săptămâna aceasta îți cere intenție clară și planificare.
✔ Scrie un obiectiv concret pentru weekend.
✔ Galbenul îți amplifică energia creativă, mai ales pe 21 februarie.
✔ Lucrul în echipă cu Maimuța este favorabil.
Cocoș
Este o săptămână de curățare și simplificare. Elimină obiceiuri sau lucruri care te țin pe loc.
✔ Verdele atrage productivitate și creștere.
✔ Evită gândirea rigidă „totul sau nimic”.
✔ Eliberează spațiul pentru a face loc noilor începuturi.
Șobolan
O întâlnire neașteptată cu o Capră poate fi extrem de norocoasă.
✔ 19 februarie este ziua ta cheie.
✔ Aurul îți amplifică șansele financiare.
✔ Când vezi cifra 8, așteaptă-te la o oportunitate nouă.
Iepure
Numărul norocos este 6. Energia ta crește atunci când oferi sprijin și afecțiune.
✔ Reîmprospătează decorul casei.
✔ Poartă alb pentru armonie.
✔ Nu face lucruri doar pentru a primi validare.
Porc
Numărul 5 simbolizează schimbare rapidă.
✔ Nu evita socializarea pe 19 februarie.
✔ Curăță intrarea în casă pentru energie nouă.
✔ O invitație neașteptată îți poate aduce un cerc social diferit.
Bivol
Săptămâna cere prudență financiară.
✔ Stabilește un buget pe 21 februarie.
✔ Leagă o ață roșie în jurul unei bancnote pentru noroc.
✔ Numărul 6 te susține în creșterea unei idei importante.
Maimuță
Este una dintre cele mai energice săptămâni pentru tine.
✔ 17 februarie este ziua ta norocoasă.
✔ Auriul atrage succes și bani.
✔ O conversație cu Porcul poate duce la o creștere salarială.
Cal
Anul tău începe în forță! Dragostea devine temă centrală.
✔ Din 19 februarie, romantismul se intensifică.
✔ Poartă roz pentru energie afectivă.
✔ Numărul 5 aduce schimbări benefice.
Capră
Adopți obiceiuri mai sănătoase și faci ordine în viața ta.
✔ Movul atrage prosperitate.
✔ Un Tigru te învață să-ți afirmi limitele.
✔ 18 februarie aduce inspirație.
Dragon
Este săptămâna perfectă pentru a pune în mișcare planuri de călătorie sau proiecte ambițioase.
✔ 19 februarie este ziua ta de putere.
✔ Verdele atrage prosperitate.
✔ Numărul 1 simbolizează leadership.
Câine
Primești un nou început odată cu Anul Calului.
✔ Poartă roșu pe 18 februarie pentru energie și pasiune.
✔ Numărul 9 este norocos pentru tine.
✔ Parteneriatele te ajută să atingi un obiectiv major.
Săptămâna 16 – 22 februarie 2026 marchează un moment de reset energetic major. Începutul Anului Calului de Foc aduce curaj, acțiune rapidă și dorința de libertate. Este momentul potrivit pentru a încheia ce nu mai funcționează și pentru a începe proiecte noi cu încredere.