Secretul frumuseții: Masca home made care îți redă tinerețea tenului

Folosită de ani de zile în rutina de îngrijire a pielii, masca din albuș de ouă promite un efect rapid de netezire și fermitate a tenului.

Specialiștii în îngrijire susțin că unele dintre cele mai eficiente remedii nu se găsesc neapărat în farmacii sau magazinele de profil, ele pot fi preparate acasă, din ingrediente comune. Albușul de ou, utilizat frecvent în bucătărie, se remarcă prin proprietățile sale de a crea un efect vizibil de întindere a pielii.

Cum prepari masca minune

Prepararea măștii este rapidă și necesită un singur ingredient. Albușul trebuie separat de gălbenuș, apoi bătut până devine o spumă ușoară. Aceasta se aplică pe tenul curat, cu degetele sau cu o pensulă, evitând zona ochilor și a buzelor.

Masca se lasă să acționeze între 10 și 15 minute, timp în care pielea capătă o senzație progresivă de fermitate. Este recomandat ca, în această perioadă, expresia feței să rămână relaxată pentru a evita crăparea stratului format.

Efectele măștii din albuș de ou

Eficiența acestui truc se bazează pe conținutul ridicat de proteine, în special albumină. Odată aplicat pe piele și lăsat să se usuce, albușul formează o peliculă fină care se contractă, oferind senzația de strângere și un aspect vizual mai neted.

În același timp, enzimele din compoziția sa contribuie la îndepărtarea excesului de sebum și a impurităților, redând pielii un aspect mai curat și mai luminos.

Îngrijirea după aplicare

După uscarea completă, masca se îndepărtează cu apă călduță. Deoarece poate avea un efect ușor de uscare, aplicarea unei creme hidratante este esențială pentru menținerea echilibrului pielii și prelungirea efectului de prospețime.

Deși rezultatele sunt temporare, masca de albuș de ou poate reprezenta o soluție rapidă pentru îmbunătățirea aspectului tenului. În plus, este adesea folosită ca bază înainte de machiaj deoarece ajută la uniformizarea texturii pielii și la o aplicare mai bună a produselor cosmetice, potrivit citymagazine.si.