Sezonul eclipselor: zodiile care ies câștigătoare între 16 și 22 februarie

Eclipsa solară în Vărsător din 17 februarie schimbă perspective, Luna în Pești aduce speranță, iar energia lui Saturn în Berbec ne împinge spre disciplină și maturizare.

Finalul de săptămână, cu Luna în Taur, oferă stabilitate și claritate pentru planurile viitoare. Iată care sunt cele 5 zodii avantajate.

Vărsător

Eclipsa solară din semnul tău îți schimbă complet direcția, Vărsătorule. Săptămâna poate începe intens, dar totul te pregătește pentru o etapă în care vei fi mai vizibil și mai încrezător.

Intrarea Soarelui în Pești, alături de Mercur și Venus, aduce energie pozitivă și vindecătoare. Este momentul ideal să îți faci planuri, să investești în tine sau să îți oferi o pauză binemeritată.

Saturn în Berbec te ajută să devii mai disciplinat, iar Luna în Taur, la final de săptămână, îți amplifică puterea și ambiția. Este doar începutul unei noi aventuri.

Pești

Soarele intră în semnul tău pe 18 februarie și îți deschide un nou capitol. Înainte de asta, eclipsa în Vărsător te învață să ai mai multă încredere în tine și să devii mai independent.

Mai multe planete în Pești marchează începuturi importante. Protejează-ți energia și canalizează emoțiile prin creativitate.

Luna în Berbec îți aduce determinare, iar Luna în Taur favorizează socializarea și noi conexiuni. Deși simți nevoia de retragere, oportunitățile vin prin oameni.

Berbec

Cu Saturn în semnul tău, această săptămână este un adevărat „wake-up call”. Eclipsa scoate la lumină ce nu mai funcționează și te provoacă să faci schimbări reale pentru a-ți atinge obiectivele.

Sezonul Peștilor aduce echilibru după intensitate și te încurajează să te odihnești și să ceri sprijin.

Luna în semnul tău îți oferă curaj și încredere, iar Luna în Taur te ajută să te concentrezi pe stabilitate și iubire de sine.

Fecioară

Dragostea și relațiile devin mai armonioase, chiar dacă eclipsa în Vărsător te provoacă la introspecție. Este o perioadă în care renunți la trecut și îți descoperi talentele ascunse.

Luna în Pești aduce profunzime emoțională — este un moment bun pentru confesiuni sau pentru a oferi sprijin celor apropiați.

Luna în Berbec te motivează să nu renunți la visurile tale, iar Luna în Taur favorizează planurile de călătorie sau proiectele pe termen lung.

Leu

Soarele și Venus în Pești diminuează tensiunea adusă de eclipsă și te ajută să îți pui în valoare ideile profesionale.

Energia din Pești și Berbec te încurajează să îți explorezi potențialul fără limite. Saturn îți oferă disciplina necesară pentru a construi ceva durabil.

La final de săptămână, Luna în Taur îți mută atenția către carieră. Secretul succesului: concentrează-te pe un singur obiectiv pe rând.