4 luni de naștere ale oamenilor care trăiesc vieți duble

Nu este întotdeauna vorba despre a fi fals sau înșelător. În multe cazuri, este vorba despre adaptare, autoprotecție sau încercarea de a îndeplini rolurile pe care alții le atribuie. Ideea de a „duce o viață dublă” poate fi mai puțin despre secrete și mai mult despre navigarea tensiunii dintre cine este cineva și cine simte că trebuie să fie.

Lunile de naștere pot oferi o lentilă distractivă și reflexivă pentru explorarea acestor tipare. Deși nu sunt definitive, ele evidențiază adesea tendințe care par familiare în viața de zi cu zi.

Noiembrie

Cei născuți în noiembrie sunt considerați pe nedrept înșelători și manipulatori. Sunt învinovățiți în întregime pentru aerul lor misterios, fără ca celelalte părți să își asume responsabilitatea pentru rolul lor în proiectarea presupunerilor și dorințelor lor asupra lunii noiembrie.

Cu toate acestea, cei născuți în noiembrie știu că aceste așteptări li se pun constant și simt această obligație inexplicabilă de a se ridica la înălțimea lor. Să fie la fel de seducători, de interesanți, de puternici, de încrezători și de carismatici pe cât își imaginează toată lumea. Așa că fac tot posibilul să reflecte lumii ceea ce își dorește lumea cel mai mult de la ei, oameni care să fie plăcuți în cea mai extremă formă, până când își construiesc o personalitate alternativă.

Și totuși, noiembrie, timidul și liniștitul, care se întâmplă să fie un ascultător atent, încă există sub suprafață. Persoana născută în noiembrie care are propriile interese, dorințe și personalitate, chiar dacă lumea o tratează ca pe o tablă goală pe care să scrie. Există momente în care se simte incredibil de singură, până când cineva este capabil să vadă dincolo de mască și să-i spargă carapacea.

Martie

Nativii lunii martie se luptă constant cu regretul într-o asemenea măsură încât provoacă o fisură în simțul lor de sine. Există realitatea situației lor actuale, pe care fac tot posibilul să o gestioneze și să o accepte, dar adesea simt nevoia să evadeze prin fantezie, visare cu ochii deschiși și ficțiune.

Și apoi există celelalte vieți - toate căile diferite prin care i-ar fi purtat decizii alternative. Dacă aș fi făcut asta sau dacă aș fi făcut aia, atunci viața mea s-ar fi dovedit a fi complet diferită. Și într-un mod de tipul „Totul, Peste Tot, Deodată”, toate aceste posibilități se ramifică, extinzându-se la infinit într-o structură care reprezintă cea mai mare căpățână de broccoli din lume.

În loc să revendice responsabilitatea pentru deciziile luate până acum, luna martie deplânge pierderea tuturor posibilităților pe care le-a lăsat să scape, a versiunilor potențiale ale lor înșiși pe care simt că le-au lăsat să moară într-un fel sau altul. Înrucât cei născuți în martie au amploarea și profunzimea mentală pentru a vedea imaginea de ansamblu așa cum este, sunt înghițiți de imensitatea ei.

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Septembrie

Sunt organizați și cu opinii ferme (fără rușine), meticuloși și motivați, observatori și analitici (nimic nu trece pe lângă ei) și atât de incredibil de conectați cu propria personalitate, încât ideea că ar putea exista chiar și o mică fracțiune din ei înșiși pe care o țin ascunsă de lume pare de neconceput.

Dar adevărul este că există o șoaptă, alungată în colțul cel mai îndepărtat al creierului lor, care refuză să tacă. O șoaptă care întreabă: „Ce-ar fi dacă nu aș fi călcat cearșafurile?”, „Ce-ar fi dacă nu mi-aș fi exprimat convingerile politice în postarea de pe rețelele de socializare?”, „Ce-ar fi fostdacă nu i-aș fi spus celei mai bune prietene a mele ce idee groaznică a fost să se întoarcă cu fostul ei partener?”. Are intervenția mea constantă vreun impact real asupra lumii

Încrederea pe care o arată septembrie lumii este egalată de propria lor îndoială interioară că ceva din toate acestea contează cu adevărat. Insistența lor încăpățânată de a continua să facă asta oricum, cu atâta dăruire și consecvență nemuritoare, devine actul lor de protest.

Februarie

Cei născuți în februarie fac întotdeauna „ceea ce trebuie” în public. Susțin cauze juste, iau decizii etice și își oferă timpul și energia înapoi comunităților lor. Dar ceea ce majoritatea oamenilor nu își dau seama este că, în interior, februarie moare de nerăbdare să petreacă ziua pe canapea. Să se ferească de mantaua responsabilității, a exceselor și a serialelor întregi fără să facă duș.sau să se pieptene pe păr toată ziua. Trebuie să depună un efort conștient să nu se retragă în ei înșiși și, în schimb, să se confrunte cu sarcinile descurajante pe care și le-au asumat.

Oamenii cred că cei născuți în februarie trebuie să poată realiza atât de multe pentru că se tem atât de puțin, dar adevărul este că sunt la fel de intimidați și copleșiți de propria viață ca oricine altcineva.

Ceea ce îi menține în mișcare, zi de zi, este cea mai mică scânteie care refuză să se stingă vreodată, indiferent de dimensiunea furtunii pe care o înfruntă. Această scânteie le reaprinde pasiunea și angajamentul zilnic. Îi scoate din pat și îi împinge afară din casă și în lumea care are nevoie de ei, potrivit collective.world.