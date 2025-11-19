Sezonul Săgetător 2025: Cum afectează retrogradele lui Mercur și Jupiter cele 4 zodii cele mai norocoase

După o perioadă petrecută în adâncurile misterioase ale Scorpionului, Soarele intră în semnul expansiv al Săgetătorului pe 21 noiembrie 2025, marcând începutul uneia dintre cele mai dinamice și optimiste perioade ale anului, potrivit Parade. De această dată, însă, sezonul Săgetătorului aduce provocări complexe: Mercur retrograd în Scorpion ne invită să reflectăm și să ne reconectăm cu adevărul nostru interior, în timp ce Jupiter retrograd în Rac ne amintește că cele mai bune decizii vin din inimă, nu din impuls sau ego.

Sezonul Săgetătorului 2025 vine cu o energie magnetică, dominată de credință, expansiune și aliniere divină. Influențat de Jupiter, planeta abundenței și înțelepciunii, acest interval cosmic ne îndeamnă să visăm măreț, să râdem cu poftă și să avem încredere că universul ne susține pe deplin.

Săgetătorul este cunoscut drept căutătorul adevărului și povestitorul zodiacului. Acum este momentul pentru a ieși din zona de confort, a urmări curiozitatea și a reaprinde scânteia interioară. Călătoriile, învățarea și dezvoltarea personală vor fi susținute în această perioadă, iar cei patru nativi care vor beneficia cel mai mult sunt Săgetător, Gemeni, Fecioară și Pești — zodii mutabile pregătite să-și accepte schimbarea pentru a face salturi semnificative în viață.

Zodii care primesc cele mai multe binecuvântări în sezonul Săgetătorului 2025