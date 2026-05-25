Sfârșit de mai spectaculos pentru 3 zodii: norocul este de partea lor

Deși începutul săptămânii este marcat de conflicte și confuzie, Luna Plină Albastră din Săgetător, din 31 mai, aduce energie pozitivă, claritate și noi oportunități.

Astrologii spun că Racii, Taurii și Vărsătorii vor simți cel mai puternic această schimbare de vibrație și vor avea șansa să lase în urmă stresul și blocajele din ultimele luni.

Rac

Pentru Raci, începutul săptămânii poate veni cu tensiuni în plan sentimental sau în relațiile apropiate. Marte aflat în conflict cu Pluto poate crea senzația de răceală emoțională, iar unele persoane importante din viața lor pot părea distante sau greu de înțeles.

Totuși, lucrurile nu rămân blocate mult timp. Venus și Jupiter aflate în zodia Rac aduc protecție și energie pozitivă, iar finalul săptămânii îi ajută să recapete încrederea în ei.

Astrologii recomandă Racilor să stabilească limite mai clare și să nu mai ofere energie oamenilor care nu le apreciază eforturile. Odată ce fac acest pas, viața începe să se echilibreze rapid.

Taur

Taurii pot avea parte de conflicte și lupte de orgoliu la locul de muncă în prima parte a săptămânii. Marte tranzitează zodia lor și intră în conflict cu Pluto, ceea ce poate amplifica frustrările și tensiunile cu colegii sau superiorii.

Există riscul unor confruntări puternice dacă Taurii încearcă să controleze totul sau să impună propriile reguli. Astrologii îi sfătuiesc să evite criticile și reacțiile impulsive.

Compromisul și calmul vor face diferența. Dacă aleg diplomația în locul conflictului, finalul săptămânii le poate aduce liniște, stabilitate și o stare de bine neașteptată.

Vărsător

Pentru Vărsători, Pluto retrograd în semnul lor zodiacal scoate la suprafață probleme legate de control, autoritate și încredere în sine. În primele zile ale săptămânii pot apărea tensiuni în carieră sau discuții legate de bani.

Astrologii spun însă că tocmai aceste provocări îi vor ajuta să își schimbe perspectiva. Dacă evită reacțiile dure și aleg să privească lucrurile rațional, vor reuși să transforme o perioadă dificilă într-un nou început.

Mesajul principal pentru Vărsători în această săptămână este simplu: fericirea este mai importantă decât nevoia de a avea mereu dreptate.

Luna Plină Albastră schimbă energia finalului de lună

Momentul-cheie al săptămânii este Luna Plină Albastră din Săgetător, din 31 mai. Acest fenomen astrologic rar este asociat cu schimbări importante, revelații și dorința de libertate.

Energia Săgetătorului favorizează călătoriile, dezvoltarea personală și noile perspective asupra vieții. Pentru multe zodii, finalul lunii mai poate aduce exact impulsul necesar pentru a lăsa în urmă tensiunile și pentru a începe un nou capitol.