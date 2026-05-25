De ce nu este suficient Ozempic pentru o slăbire de durată? Cum să NU te îngrași din nou

Tot mai multe studii arată însă că, după întreruperea tratamentelor de tip GLP-1, mulți pacienți recâștigă o mare parte din kilogramele pierdute. Specialiștii spun că problema nu ține doar de greutate, ci și de pierderea beneficiilor metabolice obținute în timpul terapiei.

De ce te îngrași după oprirea tratamentului?

Potrivit Gontrand López-Nava, director al Unității de Bariatrie Endoscopică din cadrul HM Sanchinarro University Hospital, medicamentele GLP-1 acționează direct asupra creierului, reducând senzația de foame și crescând sațietatea.

Efectul persistă doar pe durata administrării tratamentului. După întreruperea medicației, organismul revine treptat la mecanismele naturale de reglare a apetitului, iar senzația de foame reapare.

În lipsa unor schimbări durabile ale stilului de viață, mulți pacienți ajung să recâștige rapid greutatea pierdută. Datele analizate de specialiști arată că fenomenul este frecvent. O meta-analiză, publicată în The BMJ, indică faptul că unii pacienți pot recupera între 80% și 90% din kilogramele pierdute după oprirea tratamentului.

Pe lângă revenirea în greutate, pot dispărea și efectele pozitive asupra glicemiei, colesterolului sau tensiunii arteriale, obținute în perioada administrării medicamentelor.

Cum să menții efectele traamentului?

Medicii subliniază că tratamentul medicamentos reprezintă doar o parte a procesului de control al obezității. Menținerea rezultatelor depinde în mare măsură de schimbările alimentare și comportamentale adoptate pe termen lung.

Dr. López-Nava afirmă că strategiile eficiente includ monitorizarea nutrițională, activitatea fizică regulată și sprijinul psihologic pentru a evita folosirea alimentației ca răspuns la stres, anxietate sau alte emoții.

Specialistul amintește și rolul procedurilor bariatrice minim invazive, realizate endoscopic, care pot contribui la controlul apetitului și la reducerea volumului stomacului fără chirurgie clasică.

Obezitatea, o boală cronică

Creșterea popularității medicamentelor, precum Ozempic și Mounjaro, a contribuit la schimbarea percepției asupra obezității. Tot mai mulți medici consideră excesul ponderal o afecțiune complexă, care necesită tratament pe termen lung și o abordare multidisciplinară.

Experții avertizează însă că aceste medicamente trebuie administrate exclusiv sub supraveghere medicală deoarece utilizarea necorespunzătoare poate implica riscuri importante pentru sănătate.

Mesajul specialiștilor este că pierderea sustenabilă în greutate nu depinde doar de medicație, ci de construirea unor obiceiuri stabile, susținute medical, nutrițional și psihologic, notează longevitymagazine.ro.