Sfârșitul compromisurilor: 3 zodii intră într-o etapă decisivă pe 28 ianuarie 2026

Uranus retrograd scoate la suprafață neliniștea interioară și ne arată cât de mult ne dorim schimbarea — dar și faptul că avem toate resursele necesare pentru a o face.

Acest tranzit astrologic demască libertățile false, compromisurile toxice și motivațiile învechite. Miercuri, Uranus retrograd ne arată clar unde ne-am pierdut direcția, unde rutina a devenit sufocantă și cum ne-am îndepărtat de adevărata noastră putere. Mesajul este simplu și direct: schimbarea începe din interior.

Pentru aceste zodii, 28 ianuarie marchează începutul unei etape definite de decizii conștiente, renunțări necesare și putere asumată. Adevărata forță vine din capacitatea de a lăsa în urmă ceea ce nu mai este util.

Berbec

Berbec, pe 28 ianuarie, îți dai seama că lucrurile au început să se miște prea repede, iar calitatea a avut de suferit. Eficiența e importantă, dar nu și atunci când simți că pierzi controlul asupra propriei direcții, mai ales în plan profesional.

De ceva vreme, ceva nu ți se mai potrivește. Uranus retrograd îți reamintește un adevăr esențial: ai întotdeauna de ales. Dacă „trenul” a ieșit de pe șine, îl poți aduce înapoi.

Este momentul să încetinești, să respiri și să-ți redirijezi energia. Fă ce știi tu mai bine, Berbec: acționează decisiv. Aceasta este intrarea ta într-o eră în care îți recapeți puterea.

Balanță

Pentru tine, Balanță, Uranus retrograd scoate la lumină un adevăr dureros: compromisul s-a transformat în autoanulare. Nu asta ți-ai dorit și nu asta vei mai accepta.

Începând cu 28 ianuarie, intri într-o nouă eră a afirmării personale. Ai fost deschis, generos și dispus să netezești conflictele, dar ai realizat că unii au profitat de acest lucru.

Gata cu rolul de „preș”.

Când încetezi să mai faci pe plac tuturor, respectul apare natural. Relațiile tale — personale și profesionale — evoluează imediat ce începi să te respecți pe tine. Intră în puterea ta și nu mai permite nimănui să te calce în picioare.

Capricorn

Uranus retrograd îți schimbă definiția succesului, Capricorn. Acest tranzit îți arată că există mai multe drumuri spre vârf — dacă vârful este, într-adevăr, ceea ce îți dorești.

Pe 28 ianuarie, începi să te întrebi dacă fundația pe care ai construit-o este completă. Ce lipsește? Unde sunt punctele slabe? Ce poate fi îmbunătățit?

Răspunsul vine sub forma unui sentiment profund de control asupra viitorului tău. Nu mai întreții un sistem vechi — acum îl perfecționezi. Îți permiți să evoluezi și să schimbi regulile jocului.

Aceasta este intrarea ta într-o nouă eră a puterii și maturității asumate.