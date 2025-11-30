Super Luna Plină aduce o săptămână explozivă, între 1–7 decembrie 2025

Pe 4 decembrie, Super Luna Plină din Gemeni dinamizează totul: relații, gânduri, planuri și emoții.

Această Lună Plină intensă ne apropie de oameni, ne maturizează și ne ajută să înțelegem cine suntem cu adevărat în sezonul Săgetătorului. Iar în weekend, odată cu intrarea Lunii în Rac (6 decembrie), ne cuprinde un val de introspecție, nostalgie și dorință de conectare reală.

Descoperă horoscopul săptămânal pentru fiecare zodie, valabil între 1 și 7 decembrie 2025:

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Începutul săptămânii îți cere grijă față de tine și multă răbdare. Super Luna Plină din Gemeni te împinge să-ți revendici puterea personală, să spui ce ai de spus și să treci peste blocajele lăsate în urmă de Saturn retrograd.

În weekend, odihna devine sfântă. Petrece timp cu oamenii tăi de suflet.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Luna în semnul tău îți ridică moralul și îți dă energie. Super Luna Plină îți activează zona finanțelor și a încrederii în tine. Comunici excelent, iar dacă ai nevoie de ajutor la job, îl primești cu ușurință.

Weekendul vine cu multă afecțiune din partea prietenilor.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ești vedeta săptămânii! Super Luna Plină se manifestă chiar în semnul tău și atragi atenția tuturor. Apar idei noi, oportunități profesionale și oameni interesanți.

În weekend, Luna în Rac te readuce cu picioarele pe pământ și te invită la relaxare.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Săptămâna începe cu inspirație și creativitate. Pe 4 decembrie, Super Luna Plină te împinge să-ți înfrunți temerile, să-ți organizezi prioritățile și să revii la proiectele pe care le-ai amânat.

Weekendul este al tău: Luna trece prin semnul tău și te umple de energie bună.

Leu (23 iulie – 22 august)

Atenția se îndreaptă către carieră și imagine publică. Fii atent la detalii și nu te grăbi. Super Luna Plină îți reaprinde idealurile și îți arată că ești pe drumul corect.

Weekendul vine cu recunoaștere și momente frumoase alături de cei dragi.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Săptămâna este intensă, dar plină de evoluție. Primești sfaturi prețioase și sprijin de la oameni cu experiență. Super Luna Plină îți aduce vizibilitate maximă la locul de muncă.

În weekend, Luna în Rac te invită să-ți lărgești cercul social.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Începutul săptămânii este liniștit, dar joi totul se schimbă: Super Luna Plină te inspiră să înveți ceva nou sau să începi un curs. Ai șansa să-ți redefinești traseul educațional sau profesional.

În weekend, pune prioritățile în ordine.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Parteneriatele tale devin subiectul principal. Comunici deschis, îți exprimi emoțiile și înveți să primești vulnerabilitatea celorlalți. Super Luna Plină te provoacă, dar te și vindecă.

În weekend, energia Lunii în Rac îți aduce pace.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Sezonul tău continuă în forță! Începutul săptămânii te stabilizează, iar Super Luna Plină îți clarifică dorințele în dragoste. Poți avea revelații importante legate de relații și intimitate.

Weekendul este perfect pentru discuții sincere cu partenerul.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Zilele de la începutul săptămânii aduc romantism și energie bună. Super Luna Plină îți arată unde trebuie să ai grijă mai mult de tine.

Weekendul aduce lecții de iubire și evoluție în cuplu.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Te întorci în trecut, în familie, în amintiri. Săptămâna este despre vindecare și împăcare. Super Luna Plină te ajută să înțelegi ce vrei cu adevărat de la viitor.

În weekend, Luna în Rac te ajută să rezolvi tensiuni cu prieteni sau colegi.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Continuă procesul tău de transformare. Super Luna Plină aduce claritate, motivație și dorința de a acționa. Saturn direct te susține și îți amintește că poți realiza orice dacă muncești constant.

Weekendul vine cu inspirație artistică și emoții frumoase.