Top 3 zodii cu noroc uriaș în perioada 24–30 noiembrie 2025

Două planete majore, Saturn și Mercur, își reiau mersul direct — un moment astral care marchează sfârșitul blocajelor, al confuziilor și al încercărilor karmice din ultimele luni.

Saturn iese din retrogradare în Pești pe 27 noiembrie

Mercur revine la mers direct în Scorpion pe 29 noiembrie

După o perioadă în care lucrurile au mers greu, universul invită toate zodiile la predare, încredere și realiniere cu drumul personal. Însă doar trei dintre ele vor simți binecuvântările cosmicelor schimbări la intensitate maximă. Pentru aceste semne zodiacale, săptămâna devine un portal de noroc, abundență și transformări benefice.

Acolo unde au existat întârzieri, acum apar soluții. Unde au fost îndoieli, apare claritatea. Unde părea stagnare, apare fluxul.

Iată cele 3 zodii care trăiesc noroc pur în perioada 24–30 noiembrie 2025:

1. Rac – O perioadă de expansiune și noroc rar întâlnită

Pentru Rac, Saturn în Pești guvernează casa norocului și a noilor începuturi — iar revenirea lui la mers direct deschide larg ușile pe care universul le ținea doar întredeschise.

După o perioadă lungă, începută în 2023, în care Racii au fost testați emoțional și profesional, lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze.

Ce urmează pentru Rac?

oportunități care au stagnat se pun acum în mișcare

drumuri noi se deschid (călătorii, proiecte, relocări)

șanse financiare neașteptate

oameni care apar exact la momentul potrivit

Saturn rămâne în Pești până în februarie 2026, marcând una dintre cele mai norocoase perioade din ultimii ani pentru nativii Rac. Gata cu încercările – începe recompensa.

2. Pești – Claritate totală și un nou drum care se deschide

Pentru Pești, Mercur retrograd în Scorpion a fost un exercițiu intens de introspecție. Multe planuri au stagnat, ideile nu se legau, direcția părea neclară.

Dar odată cu revenirea lui Mercur la mers direct pe 29 noiembrie, Peștii simt că se ridică ceața.

Ce aduce săptămâna?

decizii ferme și inspirate

încheierea unei etape și începutul alteia

conectarea cu propria intuiție la cel mai înalt nivel

o relansare profesională

vești bune legate de bani, acte sau studii

Până pe 11 decembrie, când Mercur iese din Scorpion, Peștii intră într-o perioadă în care tot ce încep se leagă, iar norocul îi însoțește la fiecare pas.

3. Berbec – Venus deschide un final de an norocos și abundent

Pe 30 noiembrie, Venus intră în Săgetător și schimbă vibrația vieții Berbecilor. Este un tranzit care aduce energie explozivă, noroc, șanse financiare și mult entuziasm.

Pentru Berbec, Venus în Săgetător înseamnă magnetism, oportunități și expansiune.

Ce urmează pentru Berbec?

noi proiecte care se dovedesc profitabile

șanse în dragoste și relații

invitații, colaborări, șanse de călătorie

succes în domenii academic–creative

întâlniri predestinate

Între 30 noiembrie și 24 decembrie, Berbecul intră într-o perioadă de abundență pură, în care tot ce atinge se poate transforma în succes.