Trei zodii au noroc la bani între 9 și 15 martie 2026

În astrologie, Jupiter este planeta asociată cu norocul, expansiunea și prosperitatea, iar revenirea sa în mișcare directă poate aduce oportunități noi, proiecte profitabile sau șanse de creștere financiară.

De asemenea, mișcările asteroizilor Vesta și Ceres în alte semne zodiacale până la finalul săptămânii amplifică energia legată de abundență, confort, generozitate și stabilitate financiară.

Pentru multe persoane, aceasta poate fi o săptămână de cotitură în plan financiar.

Totuși, astrologii avertizează că atunci când vine vorba de bani și prosperitate, există adesea tendința de a grăbi lucrurile. În perioada următoare este important să existe răbdare și deschidere către oportunități. Uneori, momentul potrivit apare exact atunci când trebuie.

Iată care sunt cele trei zodii favorizate financiar în această săptămână.

Gemeni

Pentru nativii din Gemini, săptămâna aceasta poate aduce oportunități financiare importante.

Pe 10 martie, când Jupiter revine în mers direct în Rac, se deschide o perioadă favorabilă pentru:

avansări în carieră

proiecte noi

investiții inspirate

dezvoltarea unui business personal

Jupiter în Rac este considerată una dintre cele mai puternice poziții astrologice pentru creșterea prosperității. De aceea, astrologii spun că este momentul potrivit pentru a face pași importanți: lansarea unui proiect, schimbarea locului de muncă sau explorarea unor noi surse de venit.

Este un tranzit rar, care apare aproximativ o dată la zece ani, așa că merită valorificat. Important este ca nativii Gemeni să rămână deschiși și să aibă încredere că oportunitățile care apar sunt menite pentru ei.

Berbec

Pentru nativii din Aries, finalul săptămânii aduce o perioadă importantă în ceea ce privește banii.

Pe 15 martie, asteroidul Ceres intră în Taurus, un semn asociat cu stabilitatea materială și siguranța financiară.

Această influență astrologică îi ajută pe Berbeci să:

își organizeze mai bine bugetul

investească în mod inteligent

își stabilească obiective financiare clare

Ceres în Taur poate aduce noi oportunități financiare, dar și o schimbare de perspectivă asupra banilor. Nativii sunt încurajați să renunțe la mentalitatea de lipsă și să adopte una bazată pe abundență și încredere.

Energia pe care o investesc în plan financiar va fi reflectată direct în rezultatele obținute.

Vărsător

Pentru nativii din Aquarius, începutul săptămânii aduce o schimbare importantă de perspectivă asupra valorii personale.

Pe 9 martie, asteroidul Vesta intră în Pisces, ceea ce îi ajută pe Vărsători să se concentreze mai mult pe valoarea propriilor abilități și pe modul în care sunt recompensați pentru munca lor.

Această energie astrologică îi determină pe nativi să își reevalueze poziția profesională și financiară.

Este posibil ca unii Vărsători să realizeze că:

își subestimează munca

sunt plătiți sub nivelul meritat

trebuie să negocieze mai bine sau să ceară mai mult

Totodată, tranzitul îi face să reflecteze și la echilibrul dintre bani și calitatea vieții. Uneori, un job foarte bine plătit poate fi mai puțin valoros dacă nu oferă timp pentru familie, prieteni sau odihnă.

Privind imaginea de ansamblu, Vărsătorii pot descoperi ce înseamnă cu adevărat prosperitatea pentru ei.