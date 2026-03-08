Surprize genetice: 6 lucruri pe care copilul le moștenește de la tată

Iată 6 trăsături pe care copilul le moșentește de la tată:

1. Înălțime

Studiile genetice indică faptul că înălțimea este determinată în proporție de 60-80% de factori ereditari. Genele tatălui joacă un rol major, iar cercetările publicate în Nature Genetics au identificat peste 700 de variante genetice implicate.

Totuși, alimentația și stilul de viață influențează semnificativ creșterea copilului. O dietă echilibrată și activitatea fizică pot ajuta la atingerea potențialului genetic maxim.

O formulă populară pentru estimarea înălțimii copilului: se adună înălțimea ambilor părinți, se împarte la doi și se adaugă 6,5 cm pentru băieți sau se scade 6,5 cm pentru fete.

2. Sex

Tațăl este responsabil de sexul bebelușului, prin cromozomii pe care îi transmite: X pentru fată, Y pentru băiat. Studiile de la Newcastle University sugerează că predispoziția genetică poate influența raportul dintre spermatozoizii X și Y, explicând de ce unii bărbați au mai mulți fii sau fiice.

3. Personalitate

Trăsături de personalitate, precum curajul, încrederea în sine sau impulsivitatea, sunt adesea moștenite de la tată, în timp ce empatia și sensibilitatea provin mai des de la mamă (Journal of Personality and Social Psychology).

Însă genele mamei pot influența empatia și sensibiliatea dar sociabilitatea și capacitatea de leadership a copilului provin adesea de la tată. Mediul și experiențele de viață vor modela însă caracterul copilului.

4. Metabolism

Distribuția grăsimii și metabolismul sunt influențate genetic. Studiile de la Universitatea din Cambridge arată că genele paterne determină procentul de grăsime corporală și tendința spre obezitate sau siluetă atletică.

Alimentația și stilul de viață rămân factori esențiali în menținerea sănătății copilului.

5. Trăsături fizice

Trăsăturile faciale, precum bărbia, linia maxilarului, forma nasului, sprâncenele sau structura pomeților, sunt adesea moștenite de la tată. De asemenea, anumite expresii faciale sau tipul de păr (des, ondulat) sunt transmise mai ales pe linie paternă.

6. Sănătatea dinților

Structura maxilarului, aliniamentul dinților și predispoziția la carii sunt influențate mai puternic de genele tatălui (Journal of Dental Research).

Aceasta nu înseamnă că un copil va moșteni automat probleme dentare însă poate exista o predispoziție genetică care trebuie gestionată prin igienă orală și controale regulate, potrivit deparinti.ro.