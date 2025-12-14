Ultima Lună Nouă a anului îți rescrie destinul: Horoscop 15–21 decembrie 2025

Săptămâna începe pe 15 decembrie cu Luna în Scorpion, iar în aceeași zi Marte intră în Capricorn, poziția sa de exaltare — un tranzit care aduce claritate, ambiție și dorință de acțiune.

Pe 17 decembrie, Luna intră în Săgetător, unde formează Luna Nouă pe 19 decembrie, moment ideal pentru setarea intențiilor pentru anul ce urmează. Tot pe 19 decembrie, Luna ajunge în Capricorn și se aliniază cu Marte, accentuând motivația, disciplina și dorința de a construi ceva durabil.

Pe 21 decembrie începe sezonul Capricornului, perioadă a planurilor concrete, a responsabilității și a pașilor măsurați către obiectivele personale.

Horoscop săptămânal pentru fiecare zodie (15–21 decembrie 2025)

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

La începutul săptămânii, Luna în Scorpion îți oferă direcție interioară și claritate. Pe măsură ce Luna trece în Săgetător, energia ți se intensifică: vrei să înveți, să explorezi, să începi proiecte noi.

În weekend, Luna în Capricorn îți activează ambiția — ești pregătit să avansezi profesional.

Atenție la modul în care comunici: cu Marte în Capricorn, diplomația va fi esențială.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Dragostea și conexiunile sufletești sunt în prim-plan la începutul săptămânii. Pe măsură ce Luna trece în Săgetător, relațiile devin mai sincere și mai profunde.

La finalul săptămânii, Luna în Capricorn te susține să lucrezi la un proiect important.

Marte îți oferă structura necesară pentru a progresa profesional și pentru a-ți urma visurile fără teamă.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Luna în Scorpion îți aduce răbdare și claritate mentală, ajutându-te să depășești blocaje.

Între 17–19 decembrie, Luna în Săgetător îți stimulează intelectul: ideal pentru studiu, lectură și discuții profunde.

Weekendul aduce energie de vindecare — Luna în Capricorn îți activează nevoia de introspecție și reconectare cu copilul interior.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Începutul săptămânii pune accent pe iubire și conexiuni emoționale.

Luna în Săgetător îți aduce energie pentru a-ți organiza mai bine sarcinile și rutinele zilnice.

În weekend, Luna și Marte în Capricorn energizează sectorul relațiilor — vei simți puterea colaborării și a parteneriatelor solide.

Leu (23 iulie – 22 august)

Luna în Scorpion îți consolidează fundația interioară. Dacă ai obiective profesionale importante, acesta este momentul să lucrezi la ele.

Cu Marte în Capricorn, motivația ta explodează: ești pregătit să acționezi.

Weekendul te ajută să-ți reorganizezi rutina și să faci schimbările necesare pentru evoluție.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Creativitatea ta atinge cote înalte. Luna în Scorpion te ajută să revizuiești și să îmbunătățești proiectele deja începute.

În timpul Lunii în Săgetător, inspirația vine din mediul familial sau din confortul casei.

Luna și Marte în Capricorn la final de săptămână pun accent pe idei noi și expresivitate liberă. Nu te limita!

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Săptămâna începe cu armonie în relații. Luna în Scorpion aduce empatie și deschidere spre împăcare.

În perioada 17–19 decembrie, prietenii îți oferă energie și susținere — timpul petrecut cu ei e vindecător.

Weekendul aduce focus pe casă și autoîngrijire. Ai nevoie de pauză și regenerare.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Prima parte a săptămânii îți accentuează carisma și încrederea în tine.

Luna în Săgetător te îndeamnă să te concentrezi pe nevoile tale personale.

În weekend, Luna și Marte în Capricorn intensifică inspirația și creativitatea — perfect pentru munca în echipă și proiecte artistice.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna în Scorpion scoate la lumină situații din trecut, cerându-ți odihnă și ritm mai lent.

Pe 17–19 decembrie, Luna în semnul tău aduce energie proaspătă și optimism.

Weekendul este dedicat planurilor concrete: construitul viitorului începe acum, cu pași mici, dar siguri.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

La începutul săptămânii, Luna în Scorpion te pregătește pentru intrarea lui Marte în semnul tău.

Ești productiv, motivat și gata să finalizezi proiecte vechi.

Luna în Săgetător aduce colaborări favorabile, iar weekendul — cu Luna și Marte în Capricorn — îți oferă energie maximă pentru acțiune și organizare.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna în Scorpion aduce provocări profesionale, dar și oportunități. Fii calm și evită conflictele.

Luna în Săgetător îți stimulează imaginația și creativitatea.

La finalul săptămânii, Marte în Capricorn activează zona emoțiilor profunde — introspecția, scrisul și meditația te vor ajuta enorm.

Pești (19 februarie – 20 martie)

La începutul săptămânii, îți rafinezi ideile și modul de comunicare.

Luna în Săgetător te energizează și îți mobilizează forțele pentru succes.

La final de săptămână, Luna alături de Marte în Capricorn te aduc în centrul atenției. Socializarea și colaborările sunt de bun augur.