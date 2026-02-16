Universul trimite vești bune pentru aceste zodii, pe 16 februarie 2026

Mercur formează un trigon cu Jupiter, un aspect astrologic extrem de favorabil, asociat cu vești bune, claritate mentală, comunicare eficientă și oportunități de creștere.

Este o zi în care informațiile primite sunt de încredere, iar ceea ce aflăm poate avea un impact pozitiv pe termen lung. Pentru aceste zodii, mesajele sosesc la timp, ușile se deschid, iar susținerea apare exact când este nevoie.

♊ Gemeni

Pentru tine, Gemeni, așteptarea ia sfârșit. Pe 16 februarie, întrebi și primești răspuns aproape instant. Mercur, planeta ta guvernatoare, este în armonie cu Jupiter, ceea ce înseamnă:

comunicare clară

răspunsuri rapide

acorduri și înțelegeri favorabile

Relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc vizibil, iar ziua curge fără blocaje. Darul Universului este certitudinea.

♌ Leu

Leu, Universul îți oferă un dar sub forma recunoașterii. Un compliment sau o validare primită în această zi îți poate schimba complet starea de spirit.

Îți dai seama că:

ceea ce faci contează

influența ta asupra altora este reală

ești văzut ca un lider

Această confirmare îți întărește încrederea și te motivează să îți asumi rolul de ghid pentru ceilalți.

♐ Săgetător

Pentru tine, Săgetător, revine optimismul autentic. Trigonul Mercur–Jupiter îți readuce starea de spirit pozitivă și dorința de a construi din nou.

Înțelegi că o perioadă dificilă a avut un termen-limită și că acum:

ai mai multă înțelepciune

te exprimi cu impact

cuvintele tale îi ajută pe ceilalți

Darul tău este claritatea și puterea de a merge mai departe.

♒ Vărsător

Vărsător, Universul îți oferă idei strălucite, iar surpriza este că ceilalți sunt imediat dispuși să te susțină. Chiar dacă nu cauți atenția, pe 16 februarie toată lumea vrea să te asculte.

Această zi scoate la iveală:

capacitatea ta de lider

calmul și inteligența ta emoțională

puterea mesajului tău

Dacă oamenii se uită la tine pentru direcție, nu este întâmplător. Tu ești mesagerul potrivit.