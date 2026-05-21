Uranus în Gemeni: 2 zodii încep un nou capitol de viață

După ce a petrecut 8 ​​ani în Taur, Uranus a intrat în Gemeni pe 26 aprilie 2026. Deși Uranus în Taur nu a fost cea mai ușoară energie de gestionat deoarece Taurul tânjește după stabilitate, iar Uranus este orice altceva, în Gemenii adaptabili această energie haotică are mai mult sens. Până în 2033, când Uranus schimbă din nou semnele, depășim inhibițiile sau tabuurile legate de împărtășirea ideilor.

Următorii opt ani reprezintă o perioadă care necesită adaptabilitate și deschidere la minte, două lucruri cu care următoarele semne astrologice se descurcă foarte bine.

1. Gemeni

Oriunde merge Uranus, de obicei urmează perturbări. Aceasta înseamnă că acum, fiind în semnul tău zodiacal, te poți aștepta ca viața ta să arate mult diferit peste opt ani. ești pe cale să ai niște experiențe noi majore. Și aceasta ar putea fi orice, de la intrarea într-o carieră foarte diferită, chiar și atragerea unor parteneri romantici foarte unici.

Acesta este un nou capitol pozitiv în viață pentru tine, deoarece nu te deranjează deloc schimbarea. De fapt, o preferi, mai ales că probabil ai experimentat o oarecare confuzie în ultima vreme. În orice caz, fiecare aspect al vieții tale se schimbă între acum și 2033, așa că pregătește-te. Fiind introdus în noi teme majore, este important să te pregătești mental pentru drumul care urmează. De la schimbări noi rapide la oportunități neașteptate, ardezia ta este ștearsă de tot. Un nou început te așteaptă!

2. Vărsător

În trecu, s-ar putea să te fi simțit nesigur încotro să mergi. Indiferent dacă ai simțit acest lucru cel mai mult în carieră sau în relațiile tale, această incertitudine ți-a îngreunat progresul așa cum ți-ai dori. Din fericire, Pluto tranzitează în prezent semnul tău zodiacal, iar Uranus, planeta care guvernează Vărsătorul, a intrat oficial în semnul Gemenilor, aducând o transformare majoră.

Pluto este în semnul tău zodiacal pentru următorii 18 ani, timp în care s-ar putea să te afli într-o poziție de putere. De la obținerea în sfârșit a promovării pe care o meriți până la faptul că ți se prezintă experiențe unice în viață, Uranus îți aruncă cu siguranță niște obstacole, dar vei descoperi că majoritatea funcționează în favoarea ta. Întrucât Uranus se află în Gemeni, semnul zodiacal care guvernează comunicarea, probabil vei fi atras de împărtășirea prin cuvinte, cum ar fi scrierea unei cărți, lansarea unui podcast, chiar și lucrul în domeniul comunicării.

În acel moment, s-ar putea să pară o aventură absurdă. Cu toate acestea, dacă vei continua să lucrezi pentru atingerea obiectivelor tale, vei găsi o abundență de succes în acest nou capitol al vieții. Acest lucru se datorează faptului că „Pluto este pe cale să-ți alimenteze experiențele de acum până în 2044. Așadar, deși poate că nu este liniar, ești pe cale să devii cea mai elevată versiune a ta de până acum, potrivit yourtango.com.

