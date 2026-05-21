Negocieri contracronometru la Cotroceni: Săptămâna viitoare am putea avea premier

„Se pare că săptămâna viitoare am putea avea un nume de premier. Vedem cum acesta va reuși să constituie o majoritate parlamentară”, a declarat Adrian Peiu, de la Grupul PACE – Întâi România, după consultări.

Pe de altă parte, Ninel Peia a afirmat că i-a transmis președintelui faptul că există mai multe variante de guvern.



„Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele 3 mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritatea, adică PACE, AUR și PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă este un guvern PACE-AUR. (…) Vom propune acele măsuri care sunt bune pentru economia națională”, a mai spus Peia.

Mai mulți parlamentari neafiliați sunt pe lista celor care vor lua parte la consultările convocate de președintele României la Palatul Cotroceni:

Valentina Mariana Aldea (senator)

Robert Daniel Ghiță (senator)

Paul Ciprian Pintea (senator)

Liviu Sorin Robe (senator)

Victoria Stoiciu (senator)

Robert Alecu (deputat)

George Becali (deputat)

Ciprian Ciubuc (deputat)

Dumitru Coarnă (deputat)

Raisa Enachi (deputat)

Ioana Grosaru (deputat)

Aurora Tasica Simu (deputat)

Mariana Vârgă (deputat)

Delegația grupului parlamentar Uniți pentru România a făcut declarații de presă după ieșirea de la consultările convocate de Nicușor Dan.

„Astăzi avem Ziua Eroilor şi totodată Înălţarea Domnului. Este o zi de importanţă pentru români şi cu această ocazie am avut o discuţie cu preşedintele României, bazată pe situaţia economică şi politică a ţării. Transmitem un mesaj de recunoştinţă eroilor României şi salut totodată iniţiativa domnului preşedinte Nicuşor Dan de a ne invita la discuţii. Este o întărire a parlamentului, a statutului pe care deputații și senatorii îl au și rolul acestora în societatea democratică”, a spus liderul grupului parlamentar, Răzvan Mirel Chiriță.

„Discuția a pornit de la analiza programului actual de guvernare pe care, la momentul investirii guvernului anterior, noi l-am amendat și nu l-am susținut. Au fost în actualul program de guvernare aspecte pe care le-am menționat președintelui în consultările de la acel moment și am spus că ele nu vor conduce la un rezultat benefic pentru România și pentru cetățenii”, a mai adăugat acesta.

Liderul grupului parlamentar a mai adăugat că discuțiile de azi s-au bazat „pe situația economică și politică a țării, nu privind desemnarea unui candidat la funcția de premier”.

Grupul PACE – Întâi România a dat curs invitației președintelui Nicușor Dan de a veni la consultările convocate la Palatul Cotroceni privind desemnarea candidatului la funcția de premier.

Grupul este reprezentat în cadrul discuțiilor de către 6 aleși.

Înainte de a intra la consultări, liderul grupului parlamentar a făcut o scurtă declarație de presă.

„Suntem prezenți astăzi la consultările pentru formarea noului guvern. Am dat curs invitației președintelui României. Am venit și cu un pachet de măsuri (…) Ideea noastră este de pace, pentru un guvern care să fie constituit din mai multe forțe politice. Susținem un guvern format din grupul PACE, AUR și PSD, sau din grupul PACE și AUR. Asta este mesajul cu care intrăm la consultările cu domnul președinte”, au transmis reprezentanții grupului parlamentar.

(sursa: Mediafax)