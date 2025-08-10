Venus și Jupiter în conjuncție: Horoscopul săptămânii 11 - 17 August 2025 pentru fiecare zodie

Horoscopul săptămânii pentru 11 - 17 august 2025 îți dezvăluie focusul fiecărui semn zodiacal. Săptămâna începe cu o notă extrem de pozitivă, cu Luna în Pești care ne aduce confort, adăugând un strop de energie romantică pe măsură ce Mercur retrograd se încheie luni.

Cu Mercur retrograd în spate, marți, 12 august, va fi una dintre cele mai bune zile ale anului pentru relații. Venus și Jupiter se aliniază în conjuncție în semnul Racului, ajutându-ne pe toți să îmbrățișăm iubirea, speranța și transformările. În aceeași zi, Luna în Berbec va muta atenția pe dinamica relațiilor. Luna va intra în Taur pe 14 august, alimentând și mai mult romantismul pe măsură ce visăm la iubire. Prieteniile vor deveni esențiale la sfârșitul săptămânii, odată cu intrarea Lunei în Gemeni pe 16 august. Va fi o săptămână în care iubirea va fi exprimată, conexiunile vor fi mai importante, iar comunicarea va fi axată pe vindecare.

Horoscopul săptămânii pentru fiecare semn zodiacal între 11 - 17 august 2025:

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

După Luna Plină de săptămâna trecută, lucrurile ar putea părea un pic diferite pe măsură ce Luna în Pești aduce un ritm mai calm, oferindu-ți timp să te relaxezi. Dacă ai mers înainte fără odihnă, acum este momentul să te retragi și să fii mai introspectiv. Luna în semnul tău marți îți va da un impuls, dar fii atent la temperamentul tău cu Marte în opoziție. Vei câștiga mai mult dacă gândești lucrurile cu atenție, deci continuă să planifici cu intenție.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Lucruri uimitoare se întâmplă pentru tine săptămâna aceasta, datorită conjuncției dintre Venus și Jupiter care îți aduce optimism și îți face datoria mult mai ușor de gestionat. Aceasta este o săptămână de empoderare, iar când Luna intră în semnul tău joi, concentrează-te pe energia Venusiană cunoscută pentru confortul și frumusețea ei. Alege să-ți faci o zi de spa și să-ți vizualizezi vacanța mult dorită.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Săptămâna aceasta, Luna în Pești îți va aduce calm și îți va permite să fii mai eficient și să iei decizii responsabile. Vei fi în modul de rezolvare a problemelor, dar odată ce conjuncția Venus-Jupiter începe să își facă simțită prezența marți, energia pozitivă îți va schimba perspectiva. Joi, Luna în Taur îți va permite să te reîncarci și să te odihnești.

Rac (21 iunie - 22 iulie)

Săptămâna aceasta va fi uimitoare pentru tine, datorită conjuncției dintre Venus și Jupiter în semnul tău. Dacă te-ai simțit pierdut sau dezorientat, acum este momentul să îți revendici puterea. Această săptămână te va ajuta să îți urmezi visele și să îți continui drumul fără oprire, în ciuda opoziției cu Marte și Saturn. Luna în Berbec pe 12 august va aprinde pasiunea și îți va aduce claritate în relațiile tale.

Leu (23 iulie - 22 august)

Săptămâna aceasta, energia de la Venus și Jupiter te va ajuta să te simți confortabil în cercetări și meditație, găsindu-ți puterea interioară. În continuare, Luna în Berbec îți va amplifica dorința de a crea și de a-ți exprima talentul creativ. Weekendul va aduce o energie socială pozitivă, iar Luna în Gemeni te va încuraja să te conectezi cu prietenii și să explorezi împrejurimile.

Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Luna în Pești aduce calm în relațiile tale la începutul săptămânii. Această perioadă va fi favorabilă pentru crearea unor legături mai puternice cu cei din jur. Conjuncția Venus-Jupiter va avea un impact mare asupra cercului tău social, iar weekendul va aduce un nou început în cariera ta, pe măsură ce Mercur devine direct.

Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Săptămâna aceasta va aduce un accent puternic pe iubire, cu Marte în semnul tău și cu Luna în Berbec care va aduce în prim-plan nevoile emoționale ale celor din jur. Pe măsură ce Luna intră în Taur, vei simți nevoia să îți exprimi sentimentele. Energia din weekend te va face să te simți ușoară și plină de farmec.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Conjuncția Venus-Jupiter îți va aduce o energie susținătoare care îți va permite să urmărești planurile educaționale sau de învățare pe care le ai. Aceasta este o perioadă de creștere personală, iar weekendul va aduce o oportunitate de a rezolva lucruri neterminate din trecut. Luna în Gemeni te va ajuta să pătrunzi adânc în subconștient.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Această săptămână va fi despre a înfrunta provocările cu mai multă încredere, învățând să îți descoperi adevărata putere interioară. În weekend, Luna în Gemeni îți va permite să îți folosești abilitățile de negociere pentru a avansa în proiectele tale. Fii pregătit să te concentrezi pe disciplină.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Luna în Taur aduce un aer de curiozitate și învățare. Conjuncția Venus-Jupiter te va ajuta să te reconciliezi cu cineva sau să stabilești un nou început într-o relație. Weekendul te va ajuta să îți reîncarci bateriile și să îți prioritizezi propriile nevoi.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Conjuncția dintre Venus și Jupiter în această săptămână va aduce o energie benefică pentru sectorul tău financiar. Vei simți o schimbare pozitivă în relațiile tale, iar Mercur direct te va ajuta să te concentrezi pe succesul pe termen lung.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Această săptămână începe cu un start magnific datorită Lunei în semnul tău, oferindu-ți încredere în relațiile tale. Pe măsură ce treci prin săptămână, Venus și Jupiter te vor ajuta să îți urmezi visele și să îți construiești o fundație solidă pentru viitor. Energia romantică va fi favorabilă și te va ajuta să creezi noi conexiuni emoționale.