Ziua eliminării: 4 zodii chinezești rup relațiile toxice pe 20 mai 2026

În astrologia chineză, miercuri este o zi a „eliminării”, ceea ce înseamnă că oamenii sunt încurajați să lase în urmă relațiile toxice, haosul, obiceiurile negative sau situațiile care îi țin pe loc.

Cal

Este ziua ta și simți nevoia unei schimbări radicale. În sfârșit, renunți la lucrurile care îți ocupau inutil spațiul și energia. Realizezi că multe dintre responsabilitățile pe care ți le-ai asumat nu îți mai aparțin.

Începi să vezi altfel ideea de „datorie” și alegi să faci ceea ce simți că este corect pentru tine. Renunțarea la dezordine, obiecte inutile sau obligații false îți aduce liniște și claritate mentală.

Șarpe

De mult timp simți că ceva nu mai funcționează într-o relație importantă din viața ta. Ai așteptat ca celălalt să vorbească primul, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Pe 20 mai, găsești curajul să spui ce simți cu adevărat. Chiar dacă este greu să te distanțezi de o persoană de care ai depins emoțional, înțelegi că uneori spațiul și sinceritatea sunt singurele soluții sănătoase.

Această decizie marchează începutul sfârșitului pentru o perioadă apăsătoare.

Bivol

Pentru tine, curățenia și ordinea devin o formă de terapie. Simți nevoia să îți reorganizezi complet spațiul personal și să elimini tot ce îți provoacă stres sau agitație.

În loc să amâni lucrurile sau să aștepți ajutor de la ceilalți, alegi să preiei controlul. Pe măsură ce faci ordine în jurul tău, simți că se face ordine și în mintea ta.

Greutățile prin care ai trecut încep să dispară odată cu această resetare interioară.

Cocoș

Ai avut senzația că universul nu îți mai răspunde și că ai rămas fără direcție. Semnele pe care le așteptai nu au mai venit, iar această tăcere te-a afectat profund.

Pe 20 mai, alegi însă să te reconectezi cu tine însuți. Meditația, introspecția sau jurnalul personal te ajută să găsești răspunsurile pe care le căutai în exterior.

Renunți la zgomotul din jur și începi să îți asculți propria voce interioară. De aici începe vindecarea și sfârșitul unei perioade dificile.