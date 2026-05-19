Semnal de alarmă în educație: România, codașa Europei la înscrierea copiilor în învățământul preșcolar

Datele prezentate luni de Eurostat arată că, în 2024, 95% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu în țările UE erau înscriși în învățământul preșcolar.

Procentul a crescut față de 2014, când doar 91,2% din copii erau înscriși la astfel de forme de învățământ.

Creșterea aduce Uniunea Europeană mai aproape de atingerea obiectivului stabilit, care vizează ca, până în 2030, cel puțin 96% dintre copii să beneficieze de educație și îngrijire în perioada preșcolară.

Cele mai ridicate rate de participare ale copiilor la învățământul preșcolar s-au înregistrat în Franța (100%), Belgia (98,1%), Lituania și Ungaria (97,9% fiecare).

La polul opus, cele mai scăzute rate sunt în România (76,5%), Slovacia (81,8%) și Cehia (86,4%).

Datele mai arată că, la nivelul UE, 95,1% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar erau femei.

Cele mai mari ponderi de cadre femei au fost înregistrate în România (99,7%), Slovacia (99,6%) și Ungaria (99,5%). La celălalt capăt al spectrului, dar cu ponderi totuși ridicate, s-au situat Țările de Jos (87,8%), Franța (91,6%) și Danemarca (92,5%).

(sursa: Mediafax)