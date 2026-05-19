de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   23:00
Semnal de alarmă în educație: România, codașa Europei la înscrierea copiilor în învățământul preșcolar
România rămâne la coada clasamentului UE privind înscrierea copiilor la creșe și grădinițe

România este pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul copiilor de peste 3 ani care sunt înscriși în învățământul preșcolar. În timp ce media europeană este de 95%, în România procentul ajunge la doar 76,5%.

Datele prezentate luni de Eurostat arată că, în 2024, 95% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu în țările UE erau înscriși în învățământul preșcolar.

Procentul a crescut față de 2014, când doar 91,2% din copii erau înscriși la astfel de forme de învățământ.

Creșterea aduce Uniunea Europeană mai aproape de atingerea obiectivului stabilit, care vizează ca, până în 2030, cel puțin 96% dintre copii să beneficieze de educație și îngrijire în perioada preșcolară.

Cele mai ridicate rate de participare ale copiilor la învățământul preșcolar s-au înregistrat în Franța (100%), Belgia (98,1%), Lituania și Ungaria (97,9% fiecare).

La polul opus, cele mai scăzute rate sunt în România (76,5%), Slovacia (81,8%) și Cehia (86,4%).

Datele mai arată că, la nivelul UE, 95,1% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar erau femei.

Cele mai mari ponderi de cadre femei au fost înregistrate în România (99,7%), Slovacia (99,6%) și Ungaria (99,5%). La celălalt capăt al spectrului, dar cu ponderi totuși ridicate, s-au situat Țările de Jos (87,8%), Franța (91,6%) și Danemarca (92,5%).

(sursa: Mediafax)

 

