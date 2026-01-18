Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 19–25 ianuarie 2026

În perioada 19–25 ianuarie 2026, fiecare zodie primește o zi-cheie a norocului. Totul se schimbă odată cu intrarea în Sezonul Vărsătorului, pe luni, 19 ianuarie, care aduce energie nouă, libertate, mișcare și oportunități neașteptate.

După greutatea sezonului Capricornului, care a însemnat muncă, limitări și construcție, Vărsătorul eliberează și accelerează manifestarea dorințelor.

Mai mult, această săptămână este una dintre cele mai puternice ale anului: Venus, Soarele, Mercur, Marte și Pluto se află toate în Vărsător, formând un stellium norocos care atrage abundență, noroc și schimbări de destin.

Berbec

Zi norocoasă: vineri, 23 ianuarie

Marte îți activează zona prietenilor și a alianțelor. Este ziua perfectă pentru a cunoaște oameni influenți, a începe colaborări și chiar a întâlni pe cineva special. Ușile se deschid exact unde ai nevoie.

Taur

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie

Mercur aduce vești importante legate de carieră, examene sau joburi. Poți primi o ofertă care îți schimbă viitorul profesional. Ai curaj să pășești pe un drum nou.

Gemeni

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie

Universul îți oferă o ultimă șansă să transformi un vis profesional în realitate. Intuiția te va ghida exact spre pașii corecți.

Rac

Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie

Începe o nouă etapă karmică. Schimbările care vin acum nu sunt dure, ci vindecătoare. Acceptă-le.

Leu

Zi norocoasă: duminică, 25 ianuarie

Luna în Taur te ajută să faci o alegere importantă legată de carieră sau studii. Alegerea corectă îți poate aduce prosperitate pe termen lung.

Fecioară

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie

Apar oportunități neașteptate care îți îmbunătățesc stilul de viață și munca. Ieși din planul rigid și spune „da” noului.

Balanță

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie

Este ziua în care începi să primești fără să mai lupți. Abundența vine mai ușor decât crezi.

Scorpion

Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie

O idee inspirată poate deveni o sursă de bani sau succes. Notează tot ce îți vine în minte.

Săgetător

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie

Abilitățile tale de comunicare sunt la maximum. Negocieri, prezentări, contracte – toate pot avea succes.

Capricorn

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie

Pacea și împlinirea emoțională sunt cheia succesului tău. Când îți este bine în suflet, totul începe să se așeze.

Vărsător

Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie

Este începutul tău personal de an. Soarele intră în zodia ta și te pune în centrul Universului. Tot ce inițiezi acum are potențial de succes.

Pești

Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie

Apar șanse neașteptate de afirmare, promovare sau recunoaștere. Ai încredere în tine — meriți mai mult decât crezi.