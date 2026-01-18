Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 19–25 ianuarie 2026

În perioada 19–25 ianuarie 2026, fiecare zodie primește o zi-cheie a norocului. Totul se schimbă odată cu intrarea în Sezonul Vărsătorului, pe luni, 19 ianuarie, care aduce energie nouă, libertate, mișcare și oportunități neașteptate.
După greutatea sezonului Capricornului, care a însemnat muncă, limitări și construcție, Vărsătorul eliberează și accelerează manifestarea dorințelor.
Mai mult, această săptămână este una dintre cele mai puternice ale anului: Venus, Soarele, Mercur, Marte și Pluto se află toate în Vărsător, formând un stellium norocos care atrage abundență, noroc și schimbări de destin.
Berbec
Zi norocoasă: vineri, 23 ianuarie
Marte îți activează zona prietenilor și a alianțelor. Este ziua perfectă pentru a cunoaște oameni influenți, a începe colaborări și chiar a întâlni pe cineva special. Ușile se deschid exact unde ai nevoie.
Taur
Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Mercur aduce vești importante legate de carieră, examene sau joburi. Poți primi o ofertă care îți schimbă viitorul profesional. Ai curaj să pășești pe un drum nou.
Gemeni
Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Universul îți oferă o ultimă șansă să transformi un vis profesional în realitate. Intuiția te va ghida exact spre pașii corecți.
Rac
Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie
Începe o nouă etapă karmică. Schimbările care vin acum nu sunt dure, ci vindecătoare. Acceptă-le.
Leu
Zi norocoasă: duminică, 25 ianuarie
Luna în Taur te ajută să faci o alegere importantă legată de carieră sau studii. Alegerea corectă îți poate aduce prosperitate pe termen lung.
Fecioară
Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Apar oportunități neașteptate care îți îmbunătățesc stilul de viață și munca. Ieși din planul rigid și spune „da” noului.
Balanță
Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Este ziua în care începi să primești fără să mai lupți. Abundența vine mai ușor decât crezi.
Scorpion
Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie
O idee inspirată poate deveni o sursă de bani sau succes. Notează tot ce îți vine în minte.
Săgetător
Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Abilitățile tale de comunicare sunt la maximum. Negocieri, prezentări, contracte – toate pot avea succes.
Capricorn
Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Pacea și împlinirea emoțională sunt cheia succesului tău. Când îți este bine în suflet, totul începe să se așeze.
Vărsător
Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie
Este începutul tău personal de an. Soarele intră în zodia ta și te pune în centrul Universului. Tot ce inițiezi acum are potențial de succes.
Pești
Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie
Apar șanse neașteptate de afirmare, promovare sau recunoaștere. Ai încredere în tine — meriți mai mult decât crezi.