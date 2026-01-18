x close
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 19–25 ianuarie 2026

de Andreea Tiron    |    18 Ian 2026   •   00:05
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 19–25 ianuarie 2026
Sursa foto: Horoscopul norocului: când are fiecare zodie cea mai bună zi între 19 și 25 ianuarie

Sezonul Vărsătorului aduce un val uriaș de șansă, abundență și începuturi noi

În perioada 19–25 ianuarie 2026, fiecare zodie primește o zi-cheie a norocului. Totul se schimbă odată cu intrarea în Sezonul Vărsătorului, pe luni, 19 ianuarie, care aduce energie nouă, libertate, mișcare și oportunități neașteptate.

După greutatea sezonului Capricornului, care a însemnat muncă, limitări și construcție, Vărsătorul eliberează și accelerează manifestarea dorințelor.
Mai mult, această săptămână este una dintre cele mai puternice ale anului: Venus, Soarele, Mercur, Marte și Pluto se află toate în Vărsător, formând un stellium norocos care atrage abundență, noroc și schimbări de destin.

Berbec

Zi norocoasă: vineri, 23 ianuarie
Marte îți activează zona prietenilor și a alianțelor. Este ziua perfectă pentru a cunoaște oameni influenți, a începe colaborări și chiar a întâlni pe cineva special. Ușile se deschid exact unde ai nevoie.

Taur

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Mercur aduce vești importante legate de carieră, examene sau joburi. Poți primi o ofertă care îți schimbă viitorul profesional. Ai curaj să pășești pe un drum nou.

Gemeni

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Universul îți oferă o ultimă șansă să transformi un vis profesional în realitate. Intuiția te va ghida exact spre pașii corecți.

Rac

Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie
Începe o nouă etapă karmică. Schimbările care vin acum nu sunt dure, ci vindecătoare. Acceptă-le.

Leu

Zi norocoasă: duminică, 25 ianuarie
Luna în Taur te ajută să faci o alegere importantă legată de carieră sau studii. Alegerea corectă îți poate aduce prosperitate pe termen lung.

Fecioară

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Apar oportunități neașteptate care îți îmbunătățesc stilul de viață și munca. Ieși din planul rigid și spune „da” noului.

Balanță

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Este ziua în care începi să primești fără să mai lupți. Abundența vine mai ușor decât crezi.

Scorpion

Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie
O idee inspirată poate deveni o sursă de bani sau succes. Notează tot ce îți vine în minte.

Săgetător

Zi norocoasă: marți, 20 ianuarie
Abilitățile tale de comunicare sunt la maximum. Negocieri, prezentări, contracte – toate pot avea succes.

Capricorn

Zi norocoasă: sâmbătă, 24 ianuarie
Pacea și împlinirea emoțională sunt cheia succesului tău. Când îți este bine în suflet, totul începe să se așeze.

Vărsător

Zi norocoasă: luni, 19 ianuarie
Este începutul tău personal de an. Soarele intră în zodia ta și te pune în centrul Universului. Tot ce inițiezi acum are potențial de succes.

Pești

Zi norocoasă: miercuri, 21 ianuarie
Apar șanse neașteptate de afirmare, promovare sau recunoaștere. Ai încredere în tine — meriți mai mult decât crezi.

Subiecte în articol: ​​​​​​​horoscop saptamanal horoscop ianuarie 2026
