Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 5–11 ianuarie 2026

Fiecare zodie are o zi norocoasă, dar adevărata reușită apare atunci când acționezi în ritmul potrivit. Săptămâna începe în forță, luni, 5 ianuarie, cu conjuncția Venus–Marte în Capricorn, un aspect puternic pentru manifestare, ambiție și planuri de viitor.

Venus și Marte, cunoscuți drept „iubiții cerului”, sunt și planetele care dau formă dorințelor. În Capricorn, însă, nu aduc rezultate peste noapte, ci cer disciplină, răbdare și pași clari. Universul îți recomandă să încetinești, să lucrezi discret la visele tale și să plantezi semințele viitorului chiar în ziua ta norocoasă.

♈ Berbec

Zi norocoasă: luni, 5 ianuarie

Este momentul să îți redefinesti succesul. Conjuncția Venus–Marte îți luminează zona carierei și îți oferă energie, dar și o întrebare-cheie: ce înseamnă, de fapt, reușita pentru tine? Când acționezi în acord cu valorile tale reale, atragi mai mult decât ai plănuit.

♉ Taur

Zi norocoasă: duminică, 11 ianuarie

Lasă-te ghidat de ceea ce îți aprinde sufletul. Intrarea asteroidului Vesta în Vărsător aduce recunoaștere profesională și idei inovatoare. Este o zi excelentă pentru decizii legate de studii, carieră sau un nou drum care, deși pare necunoscut, este exact ce îți trebuie.

♊ Gemeni

Zi norocoasă: sâmbătă, 10 ianuarie

Acceptă redirecționarea. După ani de lecții dure legate de carieră și scop, apare o clarificare importantă. O idee sau un vis nou îți arată încotro trebuie să mergi. Fii atent la semne și nu te teme să schimbi direcția.

♋ Rac

Zi norocoasă: sâmbătă, 10 ianuarie

Permite-ți să primești liniște. Ultimul Pătrar de Lună în Balanță aduce pace, armonie și echilibru în viața de familie și în relațiile apropiate. Nu căuta probleme acolo unde nu mai sunt. O etapă grea se încheie definitiv.

♌ Leu

Zi norocoasă: sâmbătă, 10 ianuarie

Știi deja încotro ești condus. Universul aduce o schimbare pozitivă în carieră, posibil sub forma unei oferte sau a unei oportunități neașteptate. Tot ce ai pierdut anterior a făcut loc pentru ceva mult mai bun.

♍ Fecioară

Zi norocoasă: luni, 5 ianuarie

Iubește-ți viața așa cum este. Venus și Marte activează zona bucuriei și a destinului, aducând o întâlnire importantă, un angajament sau o etapă profesională nouă. Nu mai este nevoie de sacrificiu excesiv pentru succes.

♎ Balanță

Zi norocoasă: duminică, 11 ianuarie

Investește în inimă. Vesta în Vărsător te ajută să te reconectezi cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Apar idei și oportunități neașteptate, care te scot din modul de supraviețuire și te duc spre prosperitate reală.

♏ Scorpion

Zi norocoasă: miercuri, 7 ianuarie

Dă viață ideilor tale. Luna în Fecioară și Mercur în Capricorn favorizează conversațiile importante, proiectele și susținerea din partea altora. Acceptă ajutorul — chiar dacă nu vine exact în forma pe care o așteptai.

♐ Săgetător

Zi norocoasă: duminică, 11 ianuarie

Împărtășește-ți înțelepciunea. Vesta în Vărsător marchează trecerea de la elev la mentor. Experiențele tale devin sursă de inspirație pentru alții, iar acest lucru îți ridică nivelul de noroc și împlinire.

♑ Capricorn

Zi norocoasă: miercuri, 7 ianuarie

Ascultă-ți intuiția. Deși ai susținere astrală puternică, deciziile importante nu trebuie luate doar logic. Ce simți în adâncul tău este cheia pentru următorul pas major din viața ta.

♒ Vărsător

Zi norocoasă: sâmbătă, 10 ianuarie

Îmbrățișează abundența. Un aspect rar între Saturn și Uranus poate aduce câștiguri financiare, vânzări de proprietăți sau sprijin din familie. Stabilitatea emoțională și materială cresc vizibil.

♓ Pești

Zi norocoasă: luni, 5 ianuarie

Folosește-ți puterea pentru bine. Venus și Marte îți reactivează carisma, magnetismul și capacitatea de a influența. Este un moment excelent pentru manifestare, dar și pentru a contribui pozitiv în lume.