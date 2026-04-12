Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)

În perioada 13–19 aprilie 2026, fiecare zodie are o zi în care norocul este de partea sa. Energia intensă din Berbec domină această săptămână și creează un context ideal pentru manifestare, decizii curajoase și noi începuturi.

Pe 17 aprilie, nu mai puțin de șapte planete se aliniază în Berbec, formând un stellium – un moment astrologic rar, considerat un adevărat portal de oportunități. Însă succesul nu vine fără acțiune: este esențial să ieși din zona de confort și să îți urmezi visurile.

♈ Berbec

Ziua norocoasă: vineri, 17 aprilie

Luna Nouă în zodia ta marchează un nou început puternic. Este momentul ideal să îți setezi intenții și să ai curajul să visezi măreț.

♉ Taur

Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie

Intuiția îți poate ghida pașii spre succes. Alinierea dintre Marte și Pluto îți aduce claritate în carieră și te ajută să iei decizii inspirate.

♊ Gemeni

Ziua norocoasă: marți, 14 aprilie

Apar oportunități importante prin comunicare. Fii atent la propuneri – pot schimba direcția vieții tale.

♋ Rac

Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie

Mercur și Neptun îți activează visurile profesionale. Este un moment excelent pentru a-ți urma chemarea și a-ți exprima ambițiile.

♌ Leu

Ziua norocoasă: sâmbătă, 18 aprilie

Ai parte de o perioadă intensă de vindecare și conștientizare. Ai răbdare cu tine și nu grăbi procesul.

♍ Fecioară

Ziua norocoasă: vineri, 17 aprilie

Luna Nouă îți oferă șansa unui nou început profund. Acceptă schimbarea și scrie-ți propria poveste.

♎ Balanță

Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie

Sezonul Taurului te ajută să găsești echilibru și stabilitate. Este momentul să încetinești ritmul și să ai grijă de tine.

♏ Scorpion

Ziua norocoasă: sâmbătă, 18 aprilie

Conjuncția Soare–Chiron te împinge spre vindecare și acțiune. Ai șansa să faci alegeri mai bune pentru viitor.

♐ Săgetător

Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie

Creativitatea este la cote maxime. Inspirația te poate ajuta să faci un salt important în carieră sau în proiectele personale.

♑ Capricorn

Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie

Energia Taurului te învață să încetinești și să te bucuri de viață. Succesul vine din lucruri simple și echilibrate.

♒ Vărsător

Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie

Ai noroc în planul casei și al familiei. Este momentul perfect pentru schimbări în locuință sau pentru apropierea de cei dragi.

♓ Pești

Ziua norocoasă: marți, 14 aprilie

Mercur în Berbec aduce oportunități financiare și profesionale. Ai șansa să atragi exact ceea ce îți dorești.