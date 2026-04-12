Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)

În perioada 13–19 aprilie 2026, fiecare zodie are o zi în care norocul este de partea sa. Energia intensă din Berbec domină această săptămână și creează un context ideal pentru manifestare, decizii curajoase și noi începuturi.
Pe 17 aprilie, nu mai puțin de șapte planete se aliniază în Berbec, formând un stellium – un moment astrologic rar, considerat un adevărat portal de oportunități. Însă succesul nu vine fără acțiune: este esențial să ieși din zona de confort și să îți urmezi visurile.
♈ Berbec
Ziua norocoasă: vineri, 17 aprilie
Luna Nouă în zodia ta marchează un nou început puternic. Este momentul ideal să îți setezi intenții și să ai curajul să visezi măreț.
♉ Taur
Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie
Intuiția îți poate ghida pașii spre succes. Alinierea dintre Marte și Pluto îți aduce claritate în carieră și te ajută să iei decizii inspirate.
♊ Gemeni
Ziua norocoasă: marți, 14 aprilie
Apar oportunități importante prin comunicare. Fii atent la propuneri – pot schimba direcția vieții tale.
♋ Rac
Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie
Mercur și Neptun îți activează visurile profesionale. Este un moment excelent pentru a-ți urma chemarea și a-ți exprima ambițiile.
♌ Leu
Ziua norocoasă: sâmbătă, 18 aprilie
Ai parte de o perioadă intensă de vindecare și conștientizare. Ai răbdare cu tine și nu grăbi procesul.
♍ Fecioară
Ziua norocoasă: vineri, 17 aprilie
Luna Nouă îți oferă șansa unui nou început profund. Acceptă schimbarea și scrie-ți propria poveste.
♎ Balanță
Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie
Sezonul Taurului te ajută să găsești echilibru și stabilitate. Este momentul să încetinești ritmul și să ai grijă de tine.
♏ Scorpion
Ziua norocoasă: sâmbătă, 18 aprilie
Conjuncția Soare–Chiron te împinge spre vindecare și acțiune. Ai șansa să faci alegeri mai bune pentru viitor.
♐ Săgetător
Ziua norocoasă: joi, 16 aprilie
Creativitatea este la cote maxime. Inspirația te poate ajuta să faci un salt important în carieră sau în proiectele personale.
♑ Capricorn
Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie
Energia Taurului te învață să încetinești și să te bucuri de viață. Succesul vine din lucruri simple și echilibrate.
♒ Vărsător
Ziua norocoasă: duminică, 19 aprilie
Ai noroc în planul casei și al familiei. Este momentul perfect pentru schimbări în locuință sau pentru apropierea de cei dragi.
♓ Pești
Ziua norocoasă: marți, 14 aprilie
Mercur în Berbec aduce oportunități financiare și profesionale. Ai șansa să atragi exact ceea ce îți dorești.