Zodia ta are o zi norocoasă între 8 și 14 decembrie 2025 – află care este

Pe 10 decembrie, Neptun revine în mers direct în Pești pentru ultima dată în această viață, deschizând un portal către intuiție, spiritualitate și manifestare. Tot ce ai construit încă din 2011 începe acum să dea roade.

Pe 11 decembrie, Luna în fază de Ultim Pătrar în Fecioară te ghidează să renunți la rigiditate și să îmbini visarea cu realismul. Iar intrarea lui Mercur în Săgetător deschide drumuri, oportunități și idei noi.

Tranzitul culminant al săptămânii vine pe 13 decembrie, când Mercur în Săgetător formează un aspect puternic cu Pluto în Vărsător, generând revelații, schimbări de perspectivă și decizii îndrăznețe.

Descoperă ziua ta norocoasă și cum să profiți de ea.

Berbec – Miercuri, 10 decembrie 2025

Energia lui Neptun în mers direct te ajută să vezi limpede ce te-a blocat în ultimii ani. Înțelegi unde nu ți-ai ascultat intuiția și recapeți încrederea în tine. Miercuri primești un semn clar care te direcționează spre calea corectă.

Este o zi ideală pentru introspecție și decizii care îți onorează adevărul interior.

Taur – Joi, 11 decembrie 2025

Mercur intră în Săgetător, activând zona finanțelor, investițiilor și transformării personale. Oportunități noi apar, iar deciziile financiare devin mai clare.

Ziua aduce claritate, curaj și șanse excelente pentru colaborări și creștere materială.

Gemeni – Miercuri, 10 decembrie 2025

Cariera ta intră într-o etapă majoră de manifestare. Tot ce ai construit profesional din 2011 începe acum să se materializeze.

Este începutul unei perioade extrem de norocoase pentru statut, imagine și succes profesional.

Rac – Joi, 11 decembrie 2025

Cu Neptun în mers direct și Luna în Ultim Pătrar, această zi îți cere să-ți reevaluezi visurile.

Norocul te însoțește când îți clarifici obiectivele, stabilești priorități și renunți la ceea ce nu mai corespunde cu drumul tău real.

Leu – Vineri, 12 decembrie 2025

Luna în Fecioară în trigon cu Uranus aduce un câștig financiar, o ofertă sau o oportunitate profesională pe care o așteptai.

Este o zi a recompenselor concrete și a realizărilor materiale.

Fecioară – Joi, 11 decembrie 2025

Mercur în Săgetător activează zona casei și familiei.

Zi ideală pentru decizii legate de locuință, mutare, achiziții sau evoluție în relațiile apropiate.

Balanță – Vineri, 12 decembrie 2025

Mercur în Săgetător se aliază cu Pluto în Vărsător și îți amplifică creativitatea, inspirația și abilitatea de a te exprima.

Zi extrem de norocoasă pentru proiecte artistice, comunicare, branding personal și relații.

Scorpion – Miercuri, 10 decembrie 2025

Neptun în mers direct îți limpezește intuiția și îți oferă răspunsurile pe care le cauți de ani de zile.

Este începutul unei perioade de vindecare, ușurare și flux pozitiv.

Săgetător – Vineri, 12 decembrie 2025

Luna în Fecioară și Uranus retrograd aduc un moment de „aha!” în carieră.

Descoperi un mod mai inteligent, mai liber și mai eficient de a munci, fără a renunța la viața personală.

Capricorn – Joi, 11 decembrie 2025

Mercur în Săgetător activează zona subconștientului și îți cere să asculți semnalele emoționale.

O zi excelentă pentru vindecare emoțională, confesiuni, journaling și claritate interioară.

Vărsător – Sâmbătă, 13 decembrie 2025

O conversație importantă îți schimbă perspectiva și direcția.

Este o zi transformatoare în care înțelegi ce vrei cu adevărat și începi să faci pași către autenticitate.

Pești – Joi, 11 decembrie 2025

Mercur reintră în Săgetător și îți activează sectorul carierei.

Este începutul unei perioade extrem de promițătoare profesional – succes, vizibilitate și posibil chiar relocare.