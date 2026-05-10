Zodiac 11 – 17 mai 2026: Luna Nouă în Taur favorizează iubirea și succesul

Luna Nouă din Taur, care are loc pe 16 mai, pune accent pe stabilitate, iubire, bani și relații, în timp ce intrarea lui Marte într-un nou semn zodiacal schimbă complet modul în care fiecare zodie își urmărește obiectivele.

La începutul săptămânii, influența Lunii în Pești aduce calm și introspecție, iar Luna în Berbec din 12 mai scoate la suprafață nevoia de diplomație și echilibru. Finalul săptămânii devine mai social și mai dinamic odată cu Luna în Gemeni.

Berbec

Săptămâna aceasta îți arată că graba nu mai funcționează în avantajul tău. Chiar dacă tentația de a acționa impulsiv este mare, astrele te îndeamnă la răbdare și strategie. Luna Nouă din Taur activează sectorul financiar și te obligă să fii mai atent la bani, economii și cheltuieli inutile. În weekend, Luna în Gemeni îți aduce chef de aventură, idei noi și conversații interesante.

Taur

Prietenii și oamenii apropiați joacă un rol esențial în această perioadă. La mijlocul săptămânii ai nevoie de mai multă odihnă și protecție emoțională. Luna Nouă din semnul tău vine cu curaj, încredere și dorința de a prelua controlul asupra propriului destin. Universul îți oferă șansa unui nou început important, iar weekendul poate aduce surprize și oportunități neașteptate.

Gemeni

Progresul profesional depinde acum de cât de bine îți consolidezi baza și planurile pe termen lung. Începi să vezi rezultatele muncii depuse în ultimele luni. Luna Nouă în Taur te face mai introspectiv și te ajută să conștientizezi cât de mult ai evoluat. Dacă simți că lucrurile nu merg suficient de repede, schimbarea perspectivei poate face diferența.

Rac

Ai acumulat multe lecții importante în ultimul an, iar acum începi să le folosești în avantajul tău. Energia Lunii în Berbec îți activează ambiția și spiritul de lider, iar Luna Nouă din Taur îți îmbunătățește relațiile și comunicarea. Weekendul este excelent pentru împăcare, clarificări și conversații sincere.

Leu

Chiar dacă sezonul Taurului nu a fost lipsit de provocări, începi să vezi și partea bună a lucrurilor. Luna în Berbec îți redă încrederea și te face să gândești mai îndrăzneț. Luna Nouă din Taur îți activează cariera și ambițiile profesionale, iar ultimele zile cu Marte în Berbec te motivează să lupți pentru ceea ce îți dorești cu adevărat.

Fecioară

Relațiile apropiate au nevoie de mai multă atenție și grijă. Energia începutului de săptămână te ajută să vindeci tensiuni și să înțelegi mai bine lecțiile acestei perioade. Luna în Berbec îți cere să fii mai puternic și să nu mai lași trecutul să te limiteze. Luna Nouă în Taur scoate în evidență prieteniile autentice și oamenii pe care te poți baza cu adevărat.

Balanță

Rutina zilnică și organizarea devin prioritare. Luna în Berbec te obligă să fii diplomat în relațiile cu ceilalți, mai ales dacă au existat conflicte sau tensiuni recente. Luna Nouă din Taur deschide un nou capitol emoțional și financiar. În weekend, Luna în Gemeni îți aduce inspirație, idei noi și dorința de a învăța ceva diferit.

Scorpion

Începutul săptămânii vine cu mai mult calm și optimism, însă Luna în Berbec te face să realizezi ce trebuie schimbat în rutina ta. Poți începe obiceiuri noi sau renunța la unele care nu îți mai fac bine. Luna Nouă în Taur activează relațiile și colaborările, iar weekendul aduce vindecare emoțională și revelații importante.

Săgetător

Săptămâna aceasta te ajută să vezi mai clar direcția profesională sau academică pe care vrei să mergi. Luna în Berbec îți reactivează creativitatea și te motivează să reiei proiecte abandonate. Luna Nouă din Taur favorizează organizarea și colaborarea cu ceilalți. În plan sentimental, weekendul poate reaprinde o poveste de iubire sau poate aduce transformări într-o relație existentă.

Capricorn

Ai parte de inspirație și idei excelente încă de la începutul săptămânii. Luna în Berbec îți activează spiritul de luptător, dar și tensiunile din familie, motiv pentru care comunicarea calmă este esențială. Luna Nouă în Taur aduce romantism, pasiune și dorința de a crede din nou în iubire. Finalul săptămânii te îndeamnă să încetinești ritmul și să ai mai multă grijă de tine.

Vărsător

Energia acestei săptămâni te ajută să găsești soluții și să comunici mai eficient. Luna în Berbec poate închide capitole începute încă din aprilie. Luna Nouă în Taur este un moment important pentru tine și vine cu schimbări, oportunități și noi perspective pentru următoarele luni. Începi să construiești vise și obiective diferite față de trecut.

Pești

Săptămâna începe într-o notă sensibilă și profundă, favorizând introspecția și reconectarea cu propriile dorințe. Luna în Berbec te face mai atent la stabilitatea financiară și la modul în care îți gestionezi resursele. Luna Nouă din Taur aduce claritate în comunicare și șansa unor noi începuturi în relațiile apropiate. Weekendul poate veni cu discuții importante și revelații emoționale.