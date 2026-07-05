Zodiac 6-12 iulie 2026: Venus în Fecioară preia controlul

Sprijinul oferit de Jupiter în Leu amplifică optimismul și încrederea în propriile forțe, făcând din această săptămână una favorabilă deciziilor importante și noilor începuturi.

Pe 8 iulie, Luna ajunge în Taur, aducând mai multă stabilitate emoțională și accentuând nevoia de relații autentice și siguranță. O zi mai târziu, Venus intră în Fecioară, favorizând organizarea, planurile pe termen lung și atenția la detalii.

Spre finalul săptămânii, Luna în Gemeni dinamizează comunicarea, întâlnirile și schimburile de idei, însă retrogradarea lui Mercur îi îndeamnă pe mulți nativi să rezolve situații rămase neterminate înainte de a merge mai departe.

Berbec

Săptămâna începe în forță pentru Berbeci, odată cu intrarea Lunii în semnul lor. Proiectele care păreau complicate devin mai ușor de gestionat, iar motivația este la cote ridicate.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur le reamintește că succesul nu înseamnă doar muncă intensă, ci și odihnă. Este momentul ideal pentru a-și reorganiza programul și pentru a evita epuizarea.

Începând din 10 iulie, Luna în Gemeni și influența lui Mercur retrograd pot readuce în discuție evenimente sau conversații din trecut. Timpul petrecut cu familia poate scoate la iveală răspunsuri importante și îi poate ajuta să închidă un capitol mai vechi.

Mesajul astrelor este clar: Berbecii au ocazia să-și recapete controlul și să fie pregătiți pentru surprizele pe care le aduce Mercur retrograd.

Taur

Pentru Tauri, săptămâna are un ritm mai liniștit și le oferă ocazia să își organizeze planurile fără presiune.

Luna în Berbec, la începutul săptămânii, îi ajută să privească înainte și să stabilească obiective clare. Intrarea lui Venus în Fecioară, pe 9 iulie, le aduce inspirație și creativitate, oferindu-le un avantaj în proiectele personale și profesionale.

La mijlocul săptămânii, Luna în propriul semn îi încurajează să se pună pe primul loc și să își ofere momente de răsfăț și relaxare.

Spre weekend, Luna în Gemeni le atrage atenția asupra banilor. Cu Mercur retrograd în același sector, este recomandat să își revizuiască bugetul, să evite cumpărăturile impulsive și să fie prudenți în deciziile financiare.

Gemeni

Pentru Gemeni, urmează una dintre cele mai dinamice săptămâni ale lunii. Luna în Berbec îi încurajează să socializeze, să cunoască oameni noi și să profite de oportunitățile care apar.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur îi ajută să își concentreze atenția asupra carierei. Inteligența și capacitatea lor de comunicare îi pot ajuta să câștige susținerea unor persoane influente.

În weekend, Luna intră în semnul lor și, alături de Mercur retrograd, poate readuce în prim-plan prieteni sau colaboratori din trecut. Este o perioadă excelentă pentru reluarea unor proiecte abandonate sau pentru clarificarea unor neînțelegeri.

Totuși, influența lui Marte îi poate face mai impulsivi decât de obicei, motiv pentru care diplomația va fi esențială.

Rac

Pentru Raci, începutul săptămânii aduce vizibilitate și apreciere la locul de muncă sau în mediul academic.

Luna în Berbec îi pune în centrul atenției, iar sfaturile primite din partea unor persoane cu experiență îi pot ajuta să obțină rezultate importante.

În jurul datei de 8 iulie, Luna în Taur favorizează activitățile de grup și colaborările. Racii au șansa de a demonstra că sunt lideri de încredere și pot inspira oamenii din jur.

Spre sfârșitul săptămânii, Luna în Gemeni îi îndeamnă să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție odihnei. Conjuncția dintre Marte și Uranus poate crea agitație interioară, însă meditația, plimbările sau timpul petrecut în natură îi vor ajuta să își recapete echilibrul și claritatea.

Leu

Pentru Lei, săptămâna 6–12 iulie începe sub cele mai bune auspicii. Luna în Berbec formează un aspect favorabil cu Jupiter aflat în semnul vostru, oferindu-vă încredere, curaj și dorința de a vă depăși limitele.

Este o perioadă în care redescoperiți cât de mult contează să aveți încredere în propriul potențial. Unii nativi pot reveni asupra unei povești de dragoste din trecut, nu neapărat pentru a o relua, ci pentru a încheia definitiv un capitol rămas deschis.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur vă îndreaptă atenția către carieră. Mercur retrograd poate aduce schimbări de plan sau ajustări ale unor proiecte profesionale, însă acestea vor fi în avantajul vostru dacă rămâneți flexibili.

În weekend, Luna în Gemeni vă stimulează curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi. Este un moment excelent pentru călătorii scurte, întâlniri cu prietenii sau începutul unui proiect care vă entuziasmează.

Fecioară

Pentru Fecioare, săptămâna aduce vindecare și o nouă perspectivă asupra viitorului.

Influența Lunii în Berbec vă ajută să renunțați la autocritică și să priviți cu mai multă blândețe propria persoană. Este momentul să vă puneți pe primul loc și să nu mai permiteți îndoielilor să vă saboteze planurile.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur poate aduce o oportunitate legată de studii, perfecționare sau o colaborare care vă deschide noi orizonturi. Jupiter în Leu susține dezvoltarea personală și acumularea de cunoștințe.

Unul dintre cele mai importante momente ale săptămânii vine pe 9 iulie, când Venus intră în Fecioară. Acest tranzit vă face mai carismatici, mai apreciați și mai încrezători în propriile calități. Relațiile personale și proiectele profesionale pot primi un impuls important.

Spre finalul săptămânii, Luna în Gemeni vă cere să găsiți un echilibru între viața profesională și cea personală. Organizarea va fi cheia succesului.

Balanță

Pentru Balanțe, începutul săptămânii este influențat de Saturn, care le oferă lecții importante despre independență și responsabilitate.

Luna în Berbec vă provoacă să vă concentrați mai mult asupra propriilor nevoi și să nu mai puneți întotdeauna dorințele celorlalți pe primul loc. Este momentul să demonstrați de ce sunteți capabili și să vă afirmați fără ezitare.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur vă ajută să lucrați mai eficient pe cont propriu. Descoperiți că aveți resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit proiecte importante fără să depindeți de aprobarea altora.

Mercur retrograd continuă să aducă revizuiri și reevaluări, iar Luna în Gemeni, spre weekend, accentuează această tendință. Din fericire, experiența acumulată în ultimele luni vă permite să gestionați schimbările cu maturitate și încredere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna poate părea aglomerată, însă organizarea vă va ajuta să depășiți orice provocare.

Luna în Berbec scoate la iveală responsabilități noi și vă obligă să vă administrați timpul mai eficient. Dacă veți crea un program clar, veți evita stresul și întârzierile.

Conjuncția dintre Marte și Uranus poate aduce situații neprevăzute, însă aveți un avantaj important: în ultimii ani ați învățat să faceți față schimbărilor bruște, iar acum reacționați cu mult mai mult calm.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur favorizează relațiile personale și momentele petrecute alături de oamenii care vă aduc liniște și bucurie.

Weekendul este dedicat vindecării emoționale. Luna în Gemeni vă încurajează să renunțați la resentimente, să închideți capitole vechi și să priviți cu mai multă încredere spre viitor. Meditația, introspecția și discuțiile sincere cu persoanele apropiate vă pot ajuta să găsiți răspunsurile pe care le căutați.

Săgetător

Pentru Săgetători, săptămâna 6–12 iulie este despre redescoperirea propriei identități și a direcției pe care vor să o urmeze.

Luna în Berbec, la începutul săptămânii, le amintește că nu trebuie să piardă din vedere cine sunt și ce își doresc cu adevărat. Sprijinul lui Jupiter în Leu le oferă curajul de a-și urma convingerile și de a reveni pe drumul potrivit dacă în ultima perioadă s-au simțit dezorientați.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur îi îndeamnă să acorde mai multă atenție sănătății și echilibrului dintre muncă și viața personală. Este un moment excelent pentru odihnă, reorganizarea programului și adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Spre weekend, Luna în Gemeni activează sectorul relațiilor. Pot apărea schimbări importante în viața de cuplu sau în parteneriate, iar Mercur retrograd îi ajută să clarifice neînțelegeri mai vechi. Astrele îi încurajează să fie mai prezenți în relațiile cu oamenii care contează.

Capricorn

Pentru Capricorni, relațiile și colaborările sunt în centrul atenției în această săptămână.

Luna în Berbec le arată cât de important este să comunice deschis și să colaboreze eficient cu cei din jur. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur aduce romantism, creativitate și dorința de a petrece mai mult timp alături de persoanele iubite.

Astrele îi îndeamnă să fie sinceri în privința dorințelor lor și să nu își ascundă sentimentele. Totodată, este esențial să investească mai multă iubire și grijă în propria persoană.

Un moment-cheie al săptămânii este 9 iulie, când Venus intră în Fecioară, oferindu-le stabilitate și oportunitatea de a construi baze solide pentru proiectele de viitor.

În weekend, Luna în Gemeni îi ajută să devină mai diplomați și mai înțelegători, atât în familie, cât și la locul de muncă.

Vărsător

Pentru Vărsători, începutul săptămânii vine cu inspirație și idei noi.

Luna în Berbec îi determină să reia legătura cu persoane din trecut sau să reanalizeze proiecte abandonate, influența lui Mercur retrograd fiind puternic resimțită.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur aduce apreciere pentru eforturile depuse în ultimele luni. Munca lor începe să fie remarcată, iar acesta este un moment bun pentru ajustarea planurilor și perfecționarea strategiilor.

Începând de vineri, Luna în Gemeni reaprinde dorința de romantism și aventură. Pentru cei singuri, perioada poate aduce întâlniri interesante și conexiuni promițătoare, iar cei aflați într-o relație pot redescoperi pasiunea și comunicarea.

Pești

Pentru Pești, săptămâna începe cu revelații importante.

Luna în Berbec, alături de Saturn, scoate la lumină adevăruri pe care poate le-au evitat până acum. Din acest motiv, pot deveni mai rezervați și mai introspectivi decât de obicei.

La mijlocul săptămânii, Luna în Taur le amintește cât de important este sprijinul oferit de familie și prieteni. Oamenii apropiați îi încurajează să își urmeze visurile și să înceapă să construiască planurile pe care le-au tot amânat.

Spre finalul săptămânii, Luna în Gemeni se întâlnește cu energia intensă a lui Marte și Uranus, deschizând un nou capitol în viața de familie. Pot apărea schimbări în locuință, renovări sau proiecte comune cu cei dragi.

Este o perioadă favorabilă consolidării relațiilor familiale și creării unui mediu în care să se simtă în siguranță și inspirați.