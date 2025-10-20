Zodiac săptămâna 20–26 octombrie: cinci zodii renasc sub influența Scorpionului

Universul le aduce noi începuturi, promisiuni împlinite și ocazia de a-și recăpăta echilibrul interior.

Sub influența Lunii Noi în Balanță din 21 octombrie, relațiile se transformă, iar starea de bine revine. Tot acum, odată cu începutul sezonului Scorpionului, intrăm într-o perioadă mai profundă, mai practică — una care ne cere să construim pe baze solide.

Pentru aceste cinci zodii, săptămâna aduce claritate, curaj și renaștere emoțională.

♎ Balanță

Luna Nouă din semnul tău deschide o etapă de noi șanse și curaj interior, Balanță.

Este o perioadă care te ajută să îți regăsești încrederea și să îți setezi obiective concrete pentru lunile următoare.

Scorpionul îți dă forță și disciplină, ajutându-te să duci planurile până la capăt. Ai grijă doar la cheltuieli și la tendința de a te suprasolicita.

Când Luna ajunge în Săgetător, se instalează calmul: poți să te bucuri de prieteni, reușite și momente de recunoștință.

Lumina ta îi inspiră pe ceilalți — continuă să strălucești, chiar și atunci când nu te simți puternică.

♏ Scorpion

Soarele intră în semnul tău, aducând energie, pasiune și noi perspective.

Înainte, însă, Luna Nouă din Balanță te ajută să închizi un capitol vechi și să vezi mai clar drumul înainte.

Odată cu Marte în Scorpion, ai un impuls uriaș de acțiune, dar și riscul de a te grăbi.

Ia lucrurile pas cu pas — ideile tale sunt excelente, dar ai nevoie de răbdare pentru a le pune în practică.

Universul îți oferă o săptămână de creștere și de reconectare cu puterea ta autentică.

♐ Săgetător

Săptămâna aceasta e despre vizibilitate și echilibru.

Luna Nouă aduce în prim-plan cariera și imaginea ta publică — este momentul să te afirmi, dar fără să te lași prins în drame sau bârfe.

Mercur se pregătește să intre în retrogradare, așa că fii atent la detalii și la cuvintele spuse în grabă.

Folosește această perioadă pentru a reconstrui relații și pentru a pune ordine în priorități.

Când Luna intră în semnul tău, răsfață-te. Ai nevoie de momente de respiro ca să-ți regenerezi energia.

♊ Gemeni

Pentru tine, dragostea și inspirația sunt în prim-plan.

Luna Nouă din Balanță reaprinde pasiunea — fie pentru o persoană, fie pentru un proiect creativ.

Dacă ești într-o relație, fă loc bucuriei și jocului; dacă ești singur, nu te arunca în aventuri impulsive.

Adevărul emoțional e mai important decât fantezia.

De la mijlocul săptămânii, când Soarele intră în Scorpion, devii mai atent la colaborări și la muncă în echipă.

În weekend, folosește energia Lunii din Săgetător pentru a bifa din lista ta de dorințe.

♌ Leu

Creativitatea atinge un vârf în această săptămână, Leule.

Luna Nouă în Balanță te inspiră să creezi — scrie, pictează, visează, joacă-te cu ideile tale.

Nu te teme de greșeli; procesul e mai important decât perfecțiunea.

Odată ce Luna ajunge în Scorpion, simți nevoia să te retragi puțin. Casa, liniștea și câteva ore doar pentru tine devin priorități.

Pe final de săptămână, Luna în Săgetător aduce din nou pofta de viață: petreceri, prieteni, momente de bucurie pură.

Scorpionul te învață că puterea ta nu e doar în lumină — ci și în profunzime.