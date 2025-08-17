Zodii chinezești cu noroc uriaș în săptămâna 18-25 august 2025

În perioada 18-25 august 2025, trei zodii chinezești vor fi favorizate de astre, cu momente cheie ce pot aduce șanse rare.

Săptămâna începe luni, 18 august, cu o Zi de Finalizare – mai potrivită pentru a duce la bun sfârșit proiecte începute, decât pentru a începe altele noi. Marți, 19 august, și joi, 21 august sunt cele mai norocoase zile, ideale pentru a elimina distragerile, a rezolva treburi importante și a planifica viitorul. Duminică, 24 august, oportunitățile îți pot ieși în cale, iar succesul depinde de cât de pregătit ești să le valorifici.

Maimuța

Pentru nativii din zodia Maimuță, norocul apare exact acolo unde își concentrează atenția. Dacă îți dorești un nou loc de muncă, o relație mai bună sau o realizare personală, efortul susținut îți va aduce rezultate vizibile.

Secretul succesului tău în această săptămână va fi controlul emoțiilor și tratarea corectă a situațiilor, așa cum ți-ar plăcea să fii tratat și tu. Pe 24 august, poți lua decizii importante legate de viața personală sau profesională. Pe 22 august, odată cu intrarea Soarelui în Fecioară, vei simți nevoia să clarifici direcția viitoare a vieții tale.

Bivolul

Pentru Bivol, răbdarea este atuul principal. Norocul apare duminică, 24 august, dar săptămâna întreagă trebuie folosită pentru a crea premisele potrivite.

Luni e momentul să elimini obstacolele și să finalizezi sarcinile amânate. Marți, 19 august, „plantează semințe” pentru viitor – începe demersuri, chiar dacă rezultatele nu vor fi imediate. Joi, 21 august, vei fi foarte ocupat, așa că lucrează organizat, după o listă clară. Finalul de săptămână îți aduce ocazia să faci pașii decisivi.

Câinele

Pentru nativii din Câine, ziua de 21 august poate aduce o veste neașteptată sau o șansă rară. Este o perioadă potrivită pentru a deschide uși noi și pentru a te elibera de gândirea negativă.

Notează-ți pe parcursul săptămânii impresiile legate de relații și oameni din jur – vei descoperi cine îți susține cu adevărat drumul. În weekend, ieși din cercul tău obișnuit de prieteni și explorează noi grupuri sau activități. Vineri, 22 august, este una dintre cele mai bune zile pentru a cunoaște persoane noi și a-ți extinde rețeaua socială.

Între 18 și 25 august 2025, Maimuța, Bivolul și Câinele sunt zodiile chinezești care pot profita la maximum de influențele astrale pozitive. Cheia succesului stă în organizare, deschidere către nou și curajul de a acționa la momentul potrivit.