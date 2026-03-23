Ce zodii chinezești au parte de noroc și vești bune între 23 și 29 martie 2026

Ritmul acestei săptămâni merge de la inițiere la încheiere, așa că succesul vine mai ușor dacă îți împarți energia în etape mici și clare, nu dacă încerci să faci totul dintr-o singură mișcare.

Marți și miercuri sunt considerate zile mai tensionate, în care nu este recomandat să iei decizii impulsive sau să riști fără calcule serioase. Sunt zile bune pentru curățenie, reorganizare, eliminarea blocajelor și rezolvarea lucrurilor restante. Dinspre joi și vineri, însă, norocul începe să se arate mai clar pentru anumite semne din zodiacul chinezesc, iar spre weekend productivitatea crește vizibil. Duminică este momentul perfect pentru concluzii, ordine și pregătirea unei noi etape.

Mistreț

Mistrețul este una dintre cele mai norocoase zodii chinezești ale săptămânii. Tot ceea ce îți propui în această perioadă are șanse bune să se așeze în favoarea ta, mai ales dacă rămâi concentrat și nu te lași copleșit de ritmul alert al zilelor.

Începutul săptămânii te provoacă să gestionezi mai bine presiunea și volumul de muncă. În loc să te descurajezi sau să te temi că nu vei termina ceea ce ai început, vei fi mai atent la modul în care îți poți păstra echilibrul și continuitatea. Luni faci primul pas important spre finalizarea unei acțiuni sau a unui plan. Marți și miercuri îți dai seama unde trebuie să te oprești, să te organizezi mai bine și să nu mai încerci să faci prea multe deodată.

Joi este, însă, ziua ta de succes. Pot apărea bani, colaborări bune și discuții care se dovedesc extrem de avantajoase. Este o zi în care poți întâlni oamenii potriviți, iar meritele și contribuțiile tale pot fi observate și apreciate mai mult decât de obicei.

Pentru această săptămână, culoarea ta norocoasă este verde jad, asociată cu prosperitatea și creșterea. Semnul cu care rezonezi cel mai bine este Iepurele, mai ales atunci când ai nevoie de susținere.

Șobolan

Pentru Șobolan, răbdarea devine cheia norocului. Chiar dacă vârful energiei favorabile vine pe 27 martie, o zi a Șobolanului, întreaga săptămână aduce oportunități importante, mai ales în zona banilor și a deciziilor practice.

Această perioadă te învață să rămâi deschis la oportunități financiare și să observi mai atent unde se pot deschide uși pe care înainte nu le vedeai. Există șanse să faci bani mai ușor decât în trecut sau să apară variante mai simple de a rezolva o problemă materială.

Este important să acorzi atenție modului în care comunici și relaționezi cu ceilalți. Norocul tău este strâns legat de respectul pe care îl arăți altora, mai ales în privința timpului. Răspunde la apeluri, revino la mesaje și nu amâna discuțiile importante. Uneori, exact într-o conversație aparent banală poate apărea șansa pe care o așteptai.

Culoarea care îți poartă noroc în această săptămână este negrul, simbol al puterii, strategiei și protecției în astrologia chineză. Semnul alături de care poți colabora foarte bine este Dragonul, mai ales când ai nevoie de soluții simple pentru probleme complicate.

Bivol

Bivolul atrage noroc atunci când își face loc în program pentru ceea ce contează cu adevărat. Săptămâna 23-29 martie poate veni cu momente spontane, cu oportunități neașteptate și cu situații care cer reacții rapide.

Uneori, pentru a primi ceea ce îți dorești, trebuie mai întâi să creezi spațiu pentru acel lucru. Dacă agenda ta este deja plină până la refuz, riști să ratezi exact oportunitatea care ți-ar putea aduce progresul. În această săptămână, universul te împinge să fii mai flexibil și mai atent la ceea ce apare din senin.

Cea mai norocoasă zi pentru tine este sâmbătă, 28 martie, o zi care cade chiar sub energia semnului tău. Ea aduce oportunități noi, mai ales în plan financiar sau în tot ceea ce ține de stabilitate și rezultate concrete. Este o perioadă bună pentru activități care susțin siguranța materială și duc la un rezultat clar.

Important este să nu îți pierzi timpul cu lucruri despre care simți, încă de la început, că nu îți vor aduce nimic bun. Intuiția ta este puternică acum și merită ascultată. Culoarea ta de forță este roșul, ideală în zilele în care ai nevoie de energie, implicare și acțiune. Semnul cu care poți lucra foarte bine este Șarpele, datorită sincerității și clarității sale.

Ce aduce această săptămână

Săptămâna 23-29 martie 2026 arată că norocul nu vine întotdeauna prin gesturi mari, ci prin decizii bune, răbdare și capacitatea de a înțelege ritmul potrivit al lucrurilor. Mistrețul, Șobolanul și Bivolul sunt cele trei semne din zodiacul chinezesc care pot atrage cele mai frumoase oportunități în această perioadă.

Pentru unii, succesul vine prin bani și colaborări, pentru alții prin răbdare, disciplină sau deschidere față de neașteptat. Cert este că finalul lunii martie poate aduce un val important de prosperitate pentru cei care știu când să acționeze și când să aștepte.