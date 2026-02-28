Zodii fericite în martie 2026: totul merge în favoarea lor

Eclipsa de Lună în Fecioară, din 3 martie, readuce în prim-plan o persoană sau un mesaj din trecut, forțându-ne să fim mai răbdători cu planurile noastre. Venus intră în Berbec pe 6 martie, transformând dragostea într-un joc al curajului și al inițiativei. Jupiter își reia mersul direct pe 10 martie, oferind mai multă compasiune, echilibru și încredere.

Un moment-cheie al lunii este Luna Nouă în Pești, pe 18 martie, care aduce un restart emoțional și spiritual. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec – debutul noului an astrologic – exact în ziua în care Mercur iese din retrograd, permițându-ne, în sfârșit, să trecem de la visare la acțiune. Finalul lunii vine cu un bonus important: Venus intră în Taur pe 30 martie, una dintre cele mai bune poziții pentru planeta iubirii, stabilității și valorilor reale.

În tot acest context dinamic, aceste cinci zodii reușesc să prospere.

♓ Pești

Chiar dacă eclipsa de Lună Plină din 3 martie are loc în semnul tău opus, Fecioara, martie este o lună extrem de promițătoare pentru tine. Sezonul Peștilor continuă până pe 20 martie, iar Luna Nouă din 18 martie, în semnul tău, marchează începuturi importante. Odată cu revenirea lui Mercur la mers direct, poți începe să lucrezi concret la obiectivele tale.

Dragostea și romantismul sunt teme centrale. Eclipsa te ajută să-ți clarifici limitele, mai ales dacă ai tendința să idealizezi prea mult. Jupiter direct, din 10 martie, îți aduce mai multă încredere în relații și sentimentul unui nou început în viața de cuplu.

Creativitatea este la cote maxime, iar mutarea planetelor în Berbec îți dă curajul necesar să-ți afirmi valoarea. Venus în Berbec, din 6 martie, pune accent pe bani și stima de sine, iar Soarele pe 20 martie îți oferă un moment de conștientizare profundă: știi cât meriți și nu mai accepți mai puțin.

♈ Berbec

Pentru tine, martie 2026 este o lună de construcție solidă. Cu Saturn în semnul tău, ceea ce începi acum poate deveni ceva durabil pe termen lung. Nu e ușor, dar provocările te motivează.

După eclipsa din 3 martie, zona muncii și a rutinei zilnice devine mai serioasă. Programul se poate schimba, responsabilitățile cresc, dar ești pregătit. Venus intră în Berbec pe 6 martie, aducând un plus de magnetism, relații noi și mai multă iubire de sine.

Luna Nouă din 18 martie activează trecutul: amintiri, oameni sau relații vechi pot reveni pentru clarificare. Momentul de forță vine pe 20 martie, când Soarele intră în semnul tău și Mercur devine direct. Ai idei clare, energie și direcție. Înveți să fii lider și să-ți asumi rolul în mod natural.

♌ Leu

Pentru tine, eclipsa de Lună Plină din 3 martie aduce reflecții serioase legate de bani și stabilitate. Venus în Berbec, din 6 martie, favorizează călătoriile, studiile și explorarea, deși Mercur retrograd cere prudență în planificare.

Pe 10 martie, Jupiter direct te conectează mai profund cu intuiția și visele tale. Luna Nouă din 18 martie îți arată ce direcție vrei să urmezi cu adevărat, dar acțiunea concretă e recomandată după 20 martie, când Mercur revine la mers direct.

Sezonul Berbecului este excelent pentru educație, dezvoltare personală și proiecte pe termen lung. Venus în Taur, din 30 martie, aduce un ritm mai serios și mai solicitant în carieră, dar eforturile tale vor fi recunoscute.

♐ Săgetător

Deși sezonul Peștilor aduce schimbări emoționale, tu ești mai pregătit ca oricând. Eclipsa din 3 martie zguduie zona carierei: pot apărea schimbări de conducere, sarcini noi sau redefinirea rolului tău profesional. Cu Saturn în Berbec, ai disciplina necesară să faci față.

Jupiter, guvernatorul tău, își reia mersul direct pe 10 martie, aducând claritate și stabilitate. Luna Nouă din 18 martie reactivează teme de familie, casă sau trecut, iar pe 20 martie, odată cu intrarea Soarelui în Berbec și revenirea lui Mercur la mers direct, deciziile devin mult mai clare.

Finalul lunii, cu Venus în Taur, pune accent pe colaborare și relațiile de la locul de muncă. Oamenii din jurul tău devin aliați importanți.

♏ Scorpion

Sezonul Peștilor a fost intens și romantic pentru tine, ajutându-te să înțelegi ce ești dispus să accepți în relații. Eclipsa din 3 martie schimbă dinamica în cercul de prieteni, iar Mercur retrograd poate readuce persoane din trecut.

Venus în Berbec, din 6 martie, face dragostea mai îndrăzneață. Pe 10 martie, Jupiter direct te ajută să iei decizii importante legate de studii sau proiecte profesionale. Claritatea deplină vine după 20 martie, când Mercur devine direct.

Luna Nouă din 18 martie îți reactivează creativitatea, iar ultimele zile din sezonul Peștilor îți cresc încrederea. Venus intră în Taur pe 30 martie, chiar în sectorul relațiilor, pregătind terenul pentru conexiuni noi și o perioadă în care magnetismul tău este imposibil de ignorat.