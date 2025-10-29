Adevărul despre riscurile tehnologiei moderne: 7 lucruri neadevărate despre obiectele și gadgeturile cotidiene

Organizații de sănătate de renume mondial, precum OMS, FDA sau EFSA, demontează cele mai răspândite mituri, oferind dovezi clare despre siguranța acestor inovații.

1. Cuptoarele cu microunde

Contrar credinței populare, cuptoarele cu microunde folosesc radiații neionizante, care încălzesc mâncarea fără a modifica structura atomică a alimentelor. Gătitul rapid poate păstra mai bine vitaminele comparativ cu fierberea îndelungată.

2. Vapatul

Afecțiunea pulmonară asociată în trecut cu vaparea, cunoscută și ca bronșiolită obliterantă, este legată doar de expunerea profesională la diacetil, care este interzis în lichidele pentru țigările electronice reglementate în UE. Nu s-au confirmat cazuri de boală „popcorn” cauzate de vapat.

3. Telefoanele mobile

Radiațiile emise de telefoane sunt neionizante și nu pot deteriora ADN-ul. Studiile extinse ale OMS și ale altor instituții de sănătate nu au găsit legături cauzale între utilizarea telefoanelor și cancer.

4. EVALI

Criza EVALI, afecțiune pulmonară severă apărută în SUA în 2019, a fost legată de utilizarea produselor ilegale cu THC (cannabis) diluate cu acetat de vitamina E, nu de lichidele cu nicotină legale. După eliminarea acestor substanțe de pe piața neagră, cazurile au scăzut semnificativ.

5. Detergenții lichizi

Detergenții lichizi sunt mai blânzi cu fibrele decât cei pudră, datorită pH-ului echilibrat și dizolvării complete. Deteriorarea hainelor apare mai degrabă din cauza frecării și temperaturii ridicate în procesul de spălare.

6. 5G și alte rețele wireless

Radiofrecvențele emise de tehnologia 5G și de alte rețele wireless sunt neionizante și nu au energie suficientă pentru a afecta ADN-ul. Organizațiile de sănătate confirmă că nivelurile de expunere reglementate sunt sigure pentru oameni.

Citește pe Antena3.ro Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

7. Sticlele de plastic „BPA-free”

Deși BPA a fost asociat cu efecte hormonale în studii pe animale, majoritatea sticlelor moderne sunt fără BPA, iar expunerea umană actuală nu ridică riscuri pentru sănătate, conform EFSA și OMS, notează dcnews.ro.