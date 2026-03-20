AI folosește la fel de multă energie ca Islanda. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor

Consumul tot mai mare de energie al IA sună alarmant, dar impactul global asupra climei ar putea fi mult mai mic decât se aștepta. Cercetătorii au descoperit că, deși IA consumă cantități uriașe de electricitate, abia schimbă acul în ceea ce privește emisiile totale. Impactul real este mai localizat, în special în jurul centrelor de date. Între timp, IA ar putea deveni un instrument puternic pentru construirea de tehnologii mai ecologice.

IA folosește la fel de multă energie ca Islanda

Inteligența artificială este adesea acuzată că sporește consumul de energie și agravează schimbările climatice, dar noi cercetări sugerează că impactul său general asupra emisiilor globale este surprinzător de mic. Constatările indică potențiale beneficii economice și de mediu, pe măsură ce IA continuă să se extindă.

Cercetătorii de la Universitatea din Waterloo și de la Institutul de Tehnologie din Georgia au analizat date din întreaga economie a SUA, alături de estimări privind amploarea utilizării inteligenței artificiale în diferite industrii. Scopul lor a fost să înțeleagă ce s-ar putea întâmpla cu consumul de energie și emisiile dacă adoptarea inteligenței artificiale va continua să crească în ritmul actual.

Datele de la Administrația Informațiilor Energetice din SUA arată că 83% din economia SUA se bazează încă pe combustibili fosili, precum petrolul, cărbunele și gazele naturale, toți aceștia produc gaze cu efect de seră atunci când sunt arse. Cercetătorii au descoperit că utilizarea energiei electrice legate de inteligența artificială în SUA este comparabilă cu consumul total de energie al Islandei. Chiar și așa, această creștere este prea mică pentru a afecta semnificativ emisiile la nivel național sau global.

Efecte locale în apropierea centrelor de date

„Este important de reținut că sporirea consumului de energie nu va fi uniformă. Se va resimți mai mult în locurile în care se produce electricitate pentru alimentarea centrelor de date”, a declarat Dr. Juan Moreno-Cruz, profesor la Facultatea de Mediu de la Waterloo și titular al Catedrei de Cercetare în Tranziții Energetice din Canada. „Dacă privim energia din perspectiva locală, este o problemă importantă,deoarece în unele locuri s-ar putea produce dublul cantității de energie electrică și a emisiilor. Dar la o scară mai mare, utilizarea energiei de către IA nu va fi vizibilă.”

Studiul nu s-a concentrat asupra modului în care economiile locale ar putea fi afectate în regiunile în care sunt concentrate centrele de date, dar concluziile mai ample rămân încurajatoare.

IA, o potențială soluție climatică

„Pentru persoanele care cred că utilizarea IA va fi o problemă majoră pentru climă și cred că ar trebui să o evităm, oferim o perspectivă diferită”, a spus Moreno-Cruz. „Efectele asupra climei nu sunt atât de semnificative și putem folosi IA pentru a dezvolta tehnologii verzi sau pentru a le îmbunătăți pe cele existente.”

Pentru a ajunge la aceste concluzii, Moreno-Cruz și colegul său economist de mediu, dr. Anthony Harding, au evaluat diferite sectoare ale economiei, tipurile de locuri de muncă din cadrul acestora și câte dintre aceste roluri ar putea fi gestionate de IA.

Cercetătorii intenționează să își extindă analiza în alte țări pentru a înțelege mai bine cum adoptarea IA ar putea influența consumul de energie și emisiile la nivel mondial.

Studiul, intitulat „Wați și roboți: Implicațiile energetice ale adoptării inteligenței artificiale”, a fost publicat în Environmental Research Letters, potrivit sciencedaily.com.

