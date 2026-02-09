Aplicațiile preferate ale europenilor în 2025: cine conduce topul descărcărilor

ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Acesta depășește cu mult locul al doilea, ocupat de Temu, care a atins aproape 44 de milioane de descărcări. După primele două poziții, diferențele sunt mai mici. Aplicații precum Threads, TikTok, CapCut și Google Gemini au depășit fiecare pragul de 25 de milioane de instalări. Topul zece este completat de WhatsApp Messenger, Revolut, Vinted și Lidl Plus, mai arată Euronews.

Categoria de productivitate a fost puternică în 2025, impulsul principal venind din partea aplicațiilor de inteligență artificială. Succesul ChatGPT și al Google Gemini demonstrează că AI-ul a trecut de la a fi un instrument de nișă la a face parte din viața de zi cu zi a milioane de europeni, fie că este vorba de muncă, studiu sau sarcini personale.Aplicațiile de cumpărături domină topul 20 din punct de vedere al numărului de apariții.

Pe lângă Temu și Vinted, se remarcă platforme precum SHEIN și serviciile financiare care oferă plată amânată, precum Klarna. În paralel, aplicațiile de editare foto și video subliniază importanța tot mai mare a conținutului vizual. Acestea sunt puternic utilizate atât pentru rețelele sociale, cât și pentru afaceri.

Clasamentul veniturilor oferă o imagine diferită. TikTok este aplicația cu cele mai mari încasări din UE, depășind 740 de milioane de euro, deși ocupă doar locul patru la descărcări. ChatGPT se situează pe locul al doilea la venituri, cu aproximativ 448 de milioane de euro, ceea ce indică faptul că utilizatorii sunt dispuși să plătească pentru servicii premium de AI.

Deși nu apar în topul descărcărilor, aplicațiile de dating rămân extrem de profitabile. Tinder a generat aproximativ 429 de milioane de euro, urmat de Bumble și Badoo. Modelul de business bazat pe abonamente și funcții premium continuă să asigure venituri constante, chiar și fără o creștere masivă a numărului de utilizatori noi.

Preferințele variază mult de la o țară la alta. În Regatul Unit, aplicațiile guvernamentale și financiare locale sunt mai vizibile, în timp ce în Turcia domină platformele naționale de comerț online și serviciile digitale de stat. Aceste variații arată că, pe lângă aplicațiile globale, ecosistemele mobile locale rămân relevante și bine adaptate nevoilor specifice.

Datele includ veniturile brute din achizițiile din aplicații, înainte de comisioanele percepute de Apple și Google. Ele nu reflectă costurile pentru bunuri fizice sau servicii externe, dar oferă o imagine clară asupra modului în care europenii utilizează și finanțează aplicațiile mobile. Concluzia este clară: ceea ce descărcăm cel mai mult nu este neapărat ceea ce plătim cel mai mult, iar economia aplicațiilor din Europa devine tot mai diversă și complexă.

(sursa: Mediafax)