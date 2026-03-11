Turcii vor sa preia o fabrică emblematică din perioada comunistă: Investiții uriașe în industria militară românească

Contextul strategic al preluării

Anunțul vine în plină efervescență a programului militar românesc, unde Otokar a câștigat licitația derulată prin Romtehnica. Ministerul Apărării a condiționat contractul de producerea majorității vehiculelor pe o platformă locală, motiv pentru care turcii țintesc Automecanica. implicată deja în proiect.

Autoritatea de concurență a confirmat marți că preluarea necesită aprobare legală pentru a verifica compatibilitatea cu un mediu concurențial sănătos.

Istorie comunistă și mize actuale

Automecanica SA, cu rădăcini în industria militară de stat din regimul Nicolae Ceaușescu, devine ținta unei investiții de proporții ale Turciei. Otokar, cu palmares de contracte majore în România, pregătește producția locală pentru a-și onora angajamentele.

Otokar vrea să preia 96% din acțiuniel Automecanica SA. Valoarea contractului se ridică la 4,26 miliarde lei pentru circa 1.000 de blindate Cobra II.

Licitația a fost câștigată de compania turcă Otokar. MapN a pus condiția ca producția să fie realizată pe o platformă industrială din România.

Există însă și controverse legate de trecutul acționarilor companiei Automecanica SA. Compania a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală și de o firmă a lui Serghei Glinka. Aceștia au fost implicați în companii care au desfășurat activități în Federația Rusă, potrivit stiripesurse.ro.