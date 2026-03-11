Cum să recunoști banii falși: Ce verifici prima dată la bancnote? Povestea falsului din Galați

Cum a fost descoperit falsul

Bancnota de 500 de elei avea o dimensiune vizibil mai mare decât cele autentice,acesta fiind primul semn care a atras atenția angajatului. Acesta a alertat patronul restaurantului și a chemat poliția.

Patronul restaurantului confirmă că astfel de cazuri apar lunar, mai ales la livrările la domiciliu.

Poliția a deschis dosar penal. Suspecții sunt căutați pentru audieri.

Cum să verifici bancnotele

Reprezentanții caselor de schimb oferă sfaturi practice pentru a detecta banii falși:

Fir de siguranță : Vizibil la lumină, cu text "BNR" pe bancnotele românești.

Relief tactil : Denivelări prezente pe bancnotă. Acestea sunt absente la falsuri.

Dimensiune și hârtie : Falsurile sunt mai mari, hârtia se răzuiește ușor sau se decolorează.

Alte semne: Filigran, perforații fine și schimbare de culoare la unghi.

Falsurile sofisticate necesită însă aparate speciale, de care dispun doar firmele. Persoanele fizice pot fi atente mai ales la bancnotele de valoare mare și să verifice autenticitatea lor la lumină și atingere, notează observatornews.ro.