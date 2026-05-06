China: Companiile nu vor mai putea da oameni afară pentru că tehnologia le poate face treaba

Odată cu ascensiunea Inteligenței Artificiale și apariția nenumăratelor noi posibilități rezultate din această tehnologie, una dintre cele mai mari preocupări pentru viitor este că, dacă IA va fi capabilă să îndeplinească sarcini pe care până acum doar oamenii le puteau face, mașinile vor înlocui în curând oamenii în tot mai multe locuri de muncă, notează El Economista.

În ultimii ani, această tendință a început să fie vizibilă în sectorul tehnologic și, fără a merge mai departe, numai în 2026 au existat peste 80.000 de concedieri în companiile de tehnologie , iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost legate de inteligența artificială.

Această situație face ca perspectivele de viitor să fie foarte negative, însă China tocmai a anunțat o măsură inovatoare care oferă speranță lucrătorilor și care ar putea deveni referința legală pentru viitorul muncii.

Acest lucru se datorează faptului că instanțele chineze din Hangzhou și Beijing au decis, în două cazuri separate, că firmele nu pot concedia lucrători doar pentru a-i înlocui cu inteligență artificială. Hotărârea se bazează pe faptul că adoptarea inteligenței artificiale constituie o decizie strategică de afaceri și nu o schimbare neprevăzută a circumstanțelor, conform Legii contractelor de muncă din China.

Diferența cheie este că tehnologia nu a fost impusă companiilor; ele au ales-o. Și nu din cauza incapacității de a îndeplini sarcina, ci mai degrabă unei decizii de a reduce costurile.

Abordarea Chinei nu este de a restricționa IA, ci de a-i reglementa aplicațiile, asigurându-se în același timp că beneficiile economice nu sunt obținute în detrimentul stabilității sociale. Nici Statele Unite, nici Europa nu au măsuri similare în vigoare.

De fapt, Legea UE privind IA abordează utilizarea acestei tehnologii la locul de muncă, reglementând modul în care IA este utilizată în deciziile de angajare, nu dacă o companie poate elimina locuri de muncă din cauza IA .

SUA și UE au ales să ignore această problemă tot mai mare, în timp ce China a acționat în favoarea lucrătorilor, deși acest lucru a creat tensiuni reale pentru companiile care operează în țară, forțându-le să reatribuie angajații în poziții echivalente cu salarii echivalente sau să continue să îi angajeze în roluri pe care compania le-a considerat că nu mai sunt necesare.

