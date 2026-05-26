Donald Trump schimbă strategia SUA în Europa. Aliații NATO, presați să își apere singuri continentul

Planul Americii pentru Europa: mai puține trupe și arme convenționale, dar scut nuclear păstrat

Statele Unite pregătesc o schimbare majoră de strategie militară în Europa, care ar putea modifica echilibrul de putere din interiorul NATO și relația dintre Washington și aliații europeni. Potrivit unor informații publicate de publicația germană Spiegel și citate de Clash Report, oficialii americani analizează reducerea semnificativă a trupelor și echipamentelor militare desfășurate pe continentul european.

Planul discutat la Washington ar include diminuarea numărului de avioane de luptă, bombardiere strategice, nave de război, submarine, drone și aeronave pentru realimentare aeriană aflate în Europa sub umbrela NATO.

Deși până în acest moment nu a fost făcut niciun anunț oficial, simpla apariție a acestor informații a provocat îngrijorare în rândul aliaților europeni, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia.

SUA păstrează arma nucleară ca element de descurajare

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Washingtonul nu intenționează să renunțe complet la prezența militară din Europa. Strategia americană ar presupune menținerea capacităților de descurajare nucleară pe continent, în timp ce apărarea convențională ar urma să fie susținută într-o măsură mult mai mare de statele europene.

Astfel, Statele Unite ar continua să ofere protecție strategică nucleară pentru aliații NATO, însă responsabilitatea pentru trupele terestre, echipamentele convenționale și capacitatea de reacție rapidă ar trebui să fie preluată de armatele europene.

În spatele acestei strategii se află presiunile constante făcute de administrația americană asupra membrilor europeni ai NATO pentru majorarea cheltuielilor de apărare. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a transmis în repetate rânduri că Europa trebuie să își asume mai mult din costurile propriei securități.

Europa, obligată să își întărească armatele

Discuțiile despre o eventuală reducere a implicării americane au accelerat dezbaterile din interiorul NATO privind capacitatea Europei de a se apăra fără sprijin militar masiv din partea SUA.

Mai multe state europene au început deja să își crească bugetele pentru apărare, iar în culisele alianței sunt analizate scenarii privind un plan de rezervă în cazul în care Statele Unite își reduc semnificativ rolul militar în Europa sau aleg o repoziționare strategică pe termen lung.

Experții avertizează că o astfel de schimbare ar obliga țările europene să investească urgent în armament, infrastructură militară și capacități de apărare aeriană. În același timp, unele state est-europene privesc cu îngrijorare posibilitatea diminuării prezenței militare americane în apropierea granițelor NATO.

NATO intră într-o perioadă decisivă

În ultimii ani, războiul din Ucraina a consolidat temporar unitatea NATO și a dus la creșterea prezenței militare americane în Europa de Est. Totuși, noile discuții de la Washington sugerează că administrația americană vrea să schimbe modelul actual de securitate și să transfere o parte mai mare din responsabilitate către aliații europeni.

Analiștii consideră că această strategie ar putea redefini viitorul NATO și raportul de forțe din Europa pentru următorul deceniu. În timp ce SUA își concentrează atenția tot mai mult asupra competiției strategice cu China și asupra regiunii Indo-Pacific, Europa ar putea fi nevoită să își construiască o autonomie militară fără precedent de la finalul Războiului Rece.

Mediafax