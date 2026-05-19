Ebola, în anticamera pandemiei

Epidemia actuală este cauzată de varianta Bundibugyo, un virus cu o rată de până la 50% mortalitate, pentru care nu există medicamente sau vaccinuri aprobate. Până în prezent au fost raportate cel puțin 100 de decese și peste 390 de cazuri suspecte, însă OMS avertizează că, având în vedere rata ridicată de pozitivare a probelor testate și răspândirea geografică amplă și rapidă, cifrele reale ar putea fi „mult mai mari” față de cele oficiale. Organizația pentru sănătate a ONU le recomandă statelor să fie pregătite pentru evacuarea și repatrierea propriilor cetățeni expuși la virus, dar să nu închidă granițele sau să impună restricții privind călătoriile și comerțul, pentru că astfel de măsuri „nu au nicio bază științifică”.

În general, OMS declară o „urgență de sănătate publică de importanță internațională” - în sistemul său de alertă, este cu o treaptă sub pandemie - doar după consultarea unui comitet de experți. Însă, în acest caz, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a luat această decizie, invocând situația „extraordinară” și faptul că se știu foarte puține lucruri despre răspândirea reală a virusului.

Deși au fost înregistrate mai multe focare în Congo, de-a lungul anilor, actualul focar este cauzat de virusul Bundibugyo, o variantă rară a bolii Ebola. Această tulpină este considerată deosebit de dificilă deoarece, din punct de vedere istoric, are rate de mortalitate cuprinse între 25 și 50% și, spre deosebire de tulpina Zair (mai comună), pentru Bundibugyo nu există în prezent vaccinuri sau tratamente antivirale aprobate.

OMS a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice precum Covid-19, însă avertizează că procentul ridicat de cazuri pozitive în rândul probelor testate și răspândirea geografică rapidă sugerează că focarul real este „potențial mult mai mare decât cel detectat și raportat în prezent”. Prin urmare, este necesară o mobilizare internațională, astfel încât guvernele să acționeze coordonat.

Numărul infectărilor crește rapid

Reprezentanții OMS au atras atenția că epidemia din Republica Democrată Congo a început în aprilie, dar autoritățile au fost alertate abia pe 5 mai, prin intermediul rețelelor de socializare, moment în care fuseseră deja înregistrate 50 de decese. În ultimele zile, cifrele oficiale au crescut rapid.

Dacă până sâmbătă, 16 mai 2026, era anunțate 80 de decese și 246 de cazuri suspecte în provincia Ituri din RD Congo, cifrele transmise ieri erau deja mult mai mari.

În provincia Ituri au fost raportate peste 390 de cazuri suspecte și cel puțin 100 de decese, potrivit Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În plus, virusul s-a răspândit și în afara țării, fiind raportate două cazuri confirmate, inclusiv un deces, în țara vecină, Uganda - ambele persoane infectate călătoriseră din RD Congo.

„Acum avem cel puțin 395 de cazuri suspecte, dacă combin cele două țări”, spune Jean Kaseya, șeful Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, citat de BBC.

„Avem deja peste 100 de persoane decedate și nu avem un vaccin, nu avem medicamente disponibile pentru a le oferi sprijin”, a precizat Kaseya.

Alte două țări vecine - Rwanda și Sudanul de Sud - sunt, de asemenea, în „alertă maximă”.

Se răspândește prin contactul cu obiecte contaminate

Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, boala cauzată de virusul Bundibugyo (BVD) este o boală mortală care a mai provocat două focare în cele două țări africane, în trecut, însă nu au avut amploarea focarului actual. Mai exact, în Uganda, în perioada decembrie 2007 - ianuarie 2008, au fost 149 de cazuri, dintre care 37 de decese, iar în Congo, în iunie-noiembrie 2012, au fost 36 de cazuri, dintre care 13 decese.

„BVD se răspândește prin contactul cu sângele sau fluidele corporale ale unei persoane infectate cu BVD sau care a decedat din cauza acesteia. De asemenea, se răspândește prin contactul cu obiecte contaminate (cum ar fi îmbrăcăminte, așternuturi, ace și echipamente medicale) sau prin contactul cu animale, cum ar fi liliecii și primatele neumane (maimuțe, cimpanzei, gorile – n.r.), care sunt infectate cu BVD.

Simptomele includ febră, dureri de cap, dureri musculare, slăbiciune, diaree, vărsături, dureri de stomac și sângerări sau vânătăi inexplicabile (un stadiu avansat al bolii).

Nu există vaccinuri sau tratamente specifice aprobate pentru prevenirea sau tratarea infecției cu virusul víric bovin (BVD)”, avertizează CDC.

Ce recomandă experții OMS

Pentru cele două țări în care au sunt afectate de epidemia de Ebola, OMS recomandă activarea mecanismelor naționale de gestionare a dezastrelor, înființarea rapidă a centrelor de urgență locale, screening transfrontalier și screening pe principalele drumuri interne, interzicerea călătoriilor internaționale pentru cazurile confirmate și monitorizarea timp de 21 de zile pentru persoanele care au intrat în contact cu persoane confirmate.

Pe de altă parte, OMS subliniază că toate celelalte țări din afara regiunii afectate nu trebuie să închidă granițele sau să restricționeze comerțul și călătoriile internaționale, deoarece astfel de măsuri nu au o justificare științifică: „Nicio țară nu ar trebui să își închidă granițele sau să impună restricții privind călătoriile și comerțul. Astfel de măsuri sunt de obicei implementate din frică și nu au nicio bază științifică. Ele împing circulația persoanelor și a mărfurilor către puncte de trecere informale a frontierei, care nu sunt monitorizate, crescând astfel riscul de răspândire a bolilor”.

De asemenea, toate statele ar trebui „să ofere călătorilor care se deplasează în zonele afectate și expuse riscului de boala virală Bundibugyo informații relevante privind riscurile, măsurile de minimizare a acestor riscuri și sfaturi pentru gestionarea unei potențiale expuneri” și „să fie pregătite să faciliteze evacuarea și repatrierea cetățenilor (de exemplu, a lucrătorilor din domeniul sănătății) care au fost expuși” la această boală.

Experții recomandă tuturor călătorilor să evite consumul de carne de vânat și contactul cu animale sălbatice (lilieci, maimuțe).

Cât de mare este riscul în Europa

Și Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat că monitorizează focarul de Ebola din Africa, ce afectează cel puțin trei zone sanitare din provincia Ituri din Republica Democrată Congo.

„Pentru persoanele care locuiesc în UE/SEE, probabilitatea de infecție este considerată în prezent foarte scăzută”, a transmis ECDC, subliniind, totuși, că „există în continuare incertitudini semnificative cu privire la amploarea transmiterii”. ECDC a mai anunțat că va trimite imediat un expert la sediul CDC pentru Africa, pentru a sprijini coordonarea și planificarea operațională, dar are în vedere și trimiterea unor alți experți „pe măsură ce situația evoluează”.