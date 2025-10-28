Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii, bazată pe inteligența artificială

După ce a cumpărat Twitter, l-a consiliat pe președintele SUA și a revoluționat industria auto, Elon Musk se ocupă de un nou gigant: Wikipedia, potrivit Le Figaro.

Luni, șeful Tesla și SpaceX a lansat Grokipedia, enciclopedia sa online generată în întregime de inteligența artificială. Scopul declarat este „să elimine propaganda” care, potrivit lui Musk, inundă enciclopedia colaborativă creată acum aproape 25 de ani.

„Scopul lui Grok este adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul”, insistă antreprenorul pe rețeaua sa de socializare X. „Nu vom fi niciodată perfecți, dar totuși ne vom strădui să atingem acest obiectiv.”

Site-ul se mândrește cu un design minimalist: un fundal negru, o bară de căutare curată și un font care amintește de cel al concurentului său. Lansată recent în versiunea „v0.1”, Grokipedia are deja 885.279 de articole enciclopedice. O cifră impresionantă, cu siguranță, dar care rămâne sub cele 8 milioane de articole de pe Wikipedia, subliniază Washington Post .

Site-ul și-a dezvăluit rapid defectele. Unele intrări conțineau erori factuale flagrante. La aproximativ o oră după ce a fost lansat, site-ul a devenit inaccesibil înainte de a reapărea seara.

Analizele preliminare sugerează că Grokipedia are o înclinație conservatoare.

Lansarea Grokipediei nu este nesemnificativă. Pentru Elon Musk, este vorba despre concurența cu Wikipedia, un site pe care l-a apreciat totuși în trecut.

(sursa: Mediafax)