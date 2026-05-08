Guvernul SUA intensifică supravegherea inteligenței artificiale dezvoltate de companiile tech

Potrivit acordului, autoritățile americane vor analiza riscurile asociate noilor sisteme AI, inclusiv cele legate de securitate cibernetică, biosecuritate și potențiale utilizări în dezvoltarea armelor chimice. CAISI a transmis că evaluările vor include teste tehnice, cercetare comună și elaborarea unor bune practici pentru dezvoltarea modelelor comerciale de inteligență artificială, mai arată Euronews. „Măsurătorile independente și riguroase sunt esențiale pentru a înțelege impactul AI asupra securității naționale”, a declarat directorul CAISI, Chris Fall.

Decizia marchează o schimbare importantă de ton pentru Administrația Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că reglementările excesive pot încetini inovația americană și pot oferi Chinei un avantaj strategic.

În martie 2026, Casa Albă a prezentat noul cadru național privind inteligența artificială, care prevede accelerarea adoptării AI și eliminarea obstacolelor birocratice pentru industrie. Documentul exclude însă crearea unei noi agenții federale dedicate exclusiv reglementării inteligenței artificiale.

Google, Microsoft și xAI acceptă controale guvernamentale pentru AI

Microsoft a anunțat că evaluările guvernamentale vor ajuta compania să identifice din timp riscurile asociate platformei Copilot, inclusiv posibile atacuri cibernetice bazate pe AI. În paralel, OpenAI a confirmat că a furnizat guvernului american modelul ChatGPT5.5 înainte de lansarea publică pentru testare de securitate națională. Compania dezvoltă și GPT-5.5-Cyber, un model specializat în apărare cibernetică, destinat unui grup restrâns de utilizatori instituționali.

CAISI susține că a realizat până acum aproximativ 40 de evaluări pentru modele AI, inclusiv pentru unele sisteme de ultimă generație care nu au fost încă lansate public. Autoritățile americane nu au precizat însă ce modele au fost testate sau ce modificări au fost negociate în noile acorduri semnate cu industria tech. Analiștii spun că inițiativa reflectă tot mai clar preocupările Washingtonului privind impactul strategic și militar al inteligenței artificiale, pe fondul competiției tehnologice dintre SUA și China.